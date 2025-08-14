Esenciales para un regreso a clases con estilo y organización

Regresa a clases demostrando tu estilo con estos accesorios que te proponemos.

El regreso a clases ya está por iniciar en un par de semanas Y no hay mejor forma de comenzar el ciclo escolar con el pie derecho que estando bien preparado.

Ya sea que empieces una nueva etapa o regreses con más experiencia, tener los esenciales correctos puede marcar toda la diferencia.

Aquí te dejamos una lista con lo indispensable para que tu Back to School sea práctico, con estilo y sin complicaciones.

Atrae miradas

La temporada de regreso a clases es el momento perfecto para renovarte y arrancar con todo. Nuevas metas, nuevos retos… y una mochila a la altura.

La nueva mochila Slay en color azul

En Cool Capital entienden muy bien que el estilo también es parte de tu preparación, y por eso te presentamos el lanzamiento más esperado: la nueva mochila Slay en color azul.

Elegancia clásica en tu muñeca

Más que un reloj, un statement. El Versace Contempo mezcla la elegancia clásica con un diseño moderno que impone presencia.

Contempo

Ideal para quienes entienden que la puntualidad también puede ser sinónimo de estilo.

Espacioso y funcional

Un básico con carácter. Este maletín Victorinox Mythic no solo es resistente y funcional, también habla de tu organización y determinación.

Espacioso, elegante

Espacioso, elegante y listo para llevar tu mundo contigo, donde sea que estudies o trabajes.

Recúperate y rinde más

¿Desveladas por tareas o por fiestas de bienvenida? El parche The Hangover Patch de The Everyday Lab es tu mejor aliado para mantenerte al cien.

Este parche

Su fórmula ayuda a tu cuerpo a recuperarse y rendir mejor, incluso cuando el descanso no fue suficiente.

Fresco y ligero

Tu piel también merece un reset. El agua micelar Sensibio H2O de Bioderma es ideal para limpiar y cuidar incluso la piel más sensible.

Es ideal para limpiar y cuidar incluso la piel más sensible.

Fresca, ligera y efectiva, es el producto que no puede faltar en tu rutina diaria.

Prepárate para un ciclo lleno de logros, looks con intención y días más balanceados. Porque empezar bien… lo cambia todo.