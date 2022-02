Tenemos el compromiso de cerrar las brechas de género, asegura la Dra. Luz María Velázquez en #NMTalks

El premio ‘Mujer Tec’, del Tecnológico de Monterrey es un reconocimiento que desde hace 10 años visibiliza el poder transformador de las mujeres y reconoce su talento y servicio en la comunidad.

Este primero es otorgado en el marco de la conmemoración de ‘El día internacional de la Mujer’, donde mujeres destacadas serán reconocidas en las diferentes categorías como lo son deportes, ciudadanía, medio ambiente, arte y gestión cultural, emprendimiento, she for she (sororidad), poder transformador, ciencias, salud y bienestar.

¡Muchísimas felicidades a todas las ganadoras de nuestra décima edición de Premio Mujer Tec!

Las mujeres que durante el año hicieron un trabajo que las destaca y las reconoce como parte fundamental de una sociedad, que hoy más que nunca requieren esa visibilidad para seguir reclamando un mundo sin brechas de género.

“El mundo no puede percibirse como androcéntrico y seguimos construyéndolo como tal, nosotros tenemos el poder de hacer la diferencia” — Dra. Luz María Velázquez

Para Luz María Velázquez, es importante que todos hagan un análisis de conciencia en la labor que cada uno tiene, en la influencia de los niños y de las niñas, de cómo se está impactando el mundo ante una falta equidad de género. Con números y con estudios serios estar pendientes de que se siga construyendo la igualdad de oportunidades y no por haber nacido mujer u hombre se trace un destino predeterminado para un infante.

¡Felicidades Cristina Ferral! Ganadora del Premio Mujer Tec 2022 en la categoría Deporte y Gestión Deportiva 15+. Cofundadora de la fundación Impulse AC, la cual se dedica a apoyar económicamente a deportistas a terminar sus estudios y continuar con sus sueños en el deporte

A lo largo de su existencia han sido 167 premios los que ‘Mujer Tec’ ha entregado a lo largo de 10 años, mujeres que hoy desde otros países y otros lugares de desarrollo profesional siguen exigiendo la transformación y la apertura de espacios para las mujeres en igualdad de condiciones.

“Nos dimos cuenta de la gran falta que hacía el reconocimiento hacia las mujeres, las universidades y al gran talento que hay, no solo en el TEC si no en todas las universidades”. — Dra. Luz María Velázquez

Finalmente la Luz María se despidió enfatizando que la brecha aún no favorece al género femenino y que para cambiarlo tenemos que trabajar también desde la conciencia y crea un mejor ambiente para la mujer.