Extranjera obstruye rampa de acceso y hombre en silla de ruedas la encara

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del jardín Conzatti en Oaxaca, y todo ocurrió porque una mujer decidió estacionarse frente a la rampa de acceso para personas con discapacidad, y al ser encarada por un hombre en silla de ruedas, prefirió discutir a moverse y retirarse.

😡Mujer invade rampa para personas con discapacidad, la increpan y se enoja



Ocurrió en el jardín Conzatti en la ciudad de #Oaxaca. Un hombre en silla de ruedas, reclamó a la mujer extranjera su falta de educación vial y esta reaccionó así 👇🏽. 🎥@Betillocruz pic.twitter.com/fSkkRe8M5Z — Oaxaca Político (@OaxacaPolitico) February 9, 2022

La mujer aparentemente extrajera y de nacionalidad española, argumentó que solo se estacionó por un segundo mientras dejaba a una persona en un lugar cercano, y además se quejaba que el señor en silla de ruedas le había tomado una foto a su vehículo.

Todo quedó grabado por un testigo que también le señaló su falta a la mujer, recordándole que estaba prohibido estacionarse en ese lugar, pero la mujer insistía en discutir y defenderse de que solo “había sido un segundo”.

Otro de los argumentos de la mujer fue que no había lugar donde estacionarse y por ello ocupó ese lugar, volviendo a se señalada por el hombre en silla de ruedas, de que no había sido unos segundos si no más tiempo pues se había quedando platicando y seguir estorbando el paso.

Circula en redes video de señora que se estaciona frente a rampa para personas con discapacidad y ante el reclamo hecho por un señor en silla de ruedas, se pone a discutir.#Oaxaca pic.twitter.com/m7V0hoLJ8G — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) February 8, 2022

Finalmente ambas partes terminaron la discusión y la mujer se retiró del lugar y la persona con la discapacidad se retiro usando otra rampa de acceso.