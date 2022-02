¡El mejor papá! Albañil asegura trabajar duro para cambiar el rumbo de sus hijos

Muchas personas aseguran que un padre siempre dará lo mejor por sus hijos, tal como lo describe este albañil, quien conmovió a más de un usuario de internet.

“Soñar no cuesta nada”, es parte del mensaje que colocaron dentro de un video en el cual se ve a diversos trabajadores realizar el techo de un hogar.

“Carnal ¿Qué estás haciendo?”, preguntó la persona que grababa a los albañiles. Uno de los hombres le contestó: “Aunque no parezca, estoy intentando de cambiar el rumbo de mis hijos”, respondió.

“No quiero decir que esté trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, una maestra”, continuó diciendo el obrero, quien afirmó que si por alguna razón eso no pasaba, él se conformaría con que sean personas de bien “gente honorable, gente que respeta, con eso me doy por bien pagado”, finalizó.

El hombre continuó realizando su labor, sin antes desear bendiciones para quienes lo escuchaban. El video rápidamente se popularizo por la comprensión hacia el padre de familia, que día con día realiza su trabajo para que sus progenitores puedan tener un futuro mejor.

En México miles de mexicanos ganan menos de 173 pesos, los cuales deben de alcanzar para proveer de alimentos, educación y techo, lo cual resulta imposible para muchas familias en el país.

Instantes en que el hombre relató qué es lo que desea de sus hijos

La grabación ya cuenta con más de un millón de reproducciones en la red social de Facebook, donde se pueden leer comentarios como: “No importa lo que sea, si es un carpintero, albañil, o maestro, etc . Lo importante es ser el mejor eso hace la diferencia”.

