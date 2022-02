Andry Kiddos, un artista transparente que viene a mostrar su única versión

Hablar del género urbano es ingenio, movimiento, dinamismo y muchas cosas que aún no se han descubierto del todo y Andry Kiddos lo sabe muy bien.

El venezolano ha lanzado hace unas semanas dos sencillos que dejan claro hacia donde quiere encarrillar su carrera musical, no solamente como cantante si no como compositor. “Gracias a ti” y “Con otro” son obras del cantautor que han visto la luz hace unos pocos días; a manos de la Banda MS, “gracias a ti” deja al descubierto la alma de compositor que lo caracteriza.

Publimetro charló con el joven multitalento sobre las circunstancias que rodean a un músico cuando dos sencillos salen a la luz en distintas versiones; por una parte “Con otro” echar raíces para un proyecto personal que está empezado a tomar fuerza, mientras que “Gracias a ti” deja claro que no todas las letras son para cualquiera.

Cuéntanos un poquito de cómo nacen los temas “Con otro” y “Gracias a ti”

-”Con otro” es una canción que hicimos hace como un año, es bastante especial porque es algo muy distinto a lo que estaba haciendo antes en cuanto a concepto, a sonidos, un poquito más arriesgado. Es súper cool poder lanzarla, y que la gente la escuche. Ya tiene unas tres semanitas fuera pero los comentarios han sido “cools”, no tenía expectativas tan altas en cuanto a los comentarios, a la opinión de la gente y preocupado porque era un tema más arriesgado, pero salió con el objetivo de mi proyecto alternativo y aún así.

“Gracias a ti” es una canción que acaba de sacar la banda MS, fui participe de la composición. Estoy bastante contento porque es una oportunidad muy grande para mi, ser parte de un proyecto como el de ellos y ser parte de su historia. Sobre todo, saber que es una de las bandas más importante de México, significa mucho para mi.

¿Cuáles son las diferencias de estrenar una canción cómo cantante y otra como autor?

-Sí es diferente la vibra pero es igual, hay nervio, qué va a opinar la gente, qué va a pensar, ¿cómo la va a sentir? Es prácticamente cómo si la estuviera sacando yo. Pero es algo en donde participé, estoy nervioso por lo que el mundo va a decir y sentir sobre eso. Al final cae en lo mismo, en la misma presión de compositor, de artista.

¿Qué le dirías a todas aquellos y aquellas que “volver siempre será una opción”?

-Está cool, el orgullo al final no sana nada. Está cool volver a ese sitio donde te sentiste bien. Al final, la vida es una y no sabemos hasta cuándo estaremos aquí. Más vale hacer las cosas, estoy a favor.

¿Cómo acaba en manos de la banda MS la neta de “Gracias a ti”?

-Yo soy muy amigo de la banda, sobre todo de la directiva, porque son personas que me apoyan mucho como artista. Les gusta mucho lo que hago. Llegaron a mi, ya yo teniendo música afuera, se interesaron porque escucharon mi música.

Yo vivía en Mazatlán, y eso me reunión con ellos, para sentarnos y platicar sobre qué querían. La canción la tenía ahí, esperando que yo les dijera para que la grabaran. Entonces, sí me pone contento que lograron grabarla, sacarla y que al final es que la canción está afuera.

Para mi y todos los compositores, lo más importante es que las canciones salgan, independientemente de con quién, lo más importante es que el mundo pueda escucharla.

¿Cómo lleva Andry Kiddos esa versatilidad como cantante, productos y compositor?

-Me lo disfruto porque al final es una bendición de Dios poder hacer varias cosas al mismo y poder llevar al mundo tu arte de diferentes maneras y con diferentes canales. Siento que es una bendición, lo sentí cuando salió la canción de la Banda MS.

Y lo sentí cuando salió “Gracias a ti”, cuando la hicimos yo no me veía sacándola yo, a pesar de que me quedaba para mi. Yo no me veía sacándola, pero estaba la opción de dársela a alguien más, no la pensé. La Banda MS estaba detrás de ella, aunque la tenía para las cosas, pero me parece “cool” poder dársela a ellos para que la rompan. No le ando dando canciones a todo mundo, para mi cada canción significa mucho. Lo seguiré haciendo de manera muy puntual.

Tienes una amplia experiencia en el ámbito musical, incluso tienes colaboraciones con artistas tan importantes como Piso 21 y Kenia Os, ¿cómo ve Andry la industria musical ahora?

-Han sido duetos muy naturales; con Kenia somos muy amigos. La apoyé mucho con sus primeras canciones, con el álbum “Canciones para mi ex”. Salió una amistad muy bonita. Algo muy natural de artista a artista.

Con Piso 21, me escribieron después de sacar mi primer sencillo. Me dieron la colaboración, de ahí nació otra amistad. Quedamos hacer música en cualquier fecha, incluso hace un año viajé para Medellín para hacer la colaboración. Gracias a la música y a dios, a que estoy haciendo las cosas con el corazón y bien, eso trae cosas buenas.

Para aquellos que aún no te conocen y te van a escuchar por primera vez, ¿cómo presentarías a Andry Kiddos?

-Me considero un artista “diferente a todo el mundo” o que voy a ser el número 1. Mi música la considero mi personalidad, no tengo una identidad diferente a mi vida de artistas, es lo que soy yo. Trato de hacerlo un poquito diferente a lo que está ocurriendo en la música, más pensado. Las hago como salga, no hago más de lo mismo, trato de no caer en lo monótono de la música. Me considero un poquitín inseguro pero soy fan de mi y de mi música.

Me considero alguien que no tiene género. Puedo hacer de todo, sin necesidad social, es por arte. Eso soy yo. Y mis letras son lo más transparente posible y más yo, qué tú escuches una canción para que la sientas tuya.

¿Qué es lo que viene para Andry en los próximos meses?

Viene un álbum por ahí, aunque aún no sabemos que será. Viene un proyecto grande musicalmente. En nombre de Dios este año sale esto. Se viene un par de conciertos por ahí, estamos en reuniones para concretar lugares y fechas, pero lo que es seguro es que me ven en una tarima este año. Son dos de los proyectos más importantes.

Te recomendamos ver:

[ Marwán y “El viejo boxeador” regresan a México con ganas de un primer round hecho de pasión ]

Lo más visto en PublimetroTV: