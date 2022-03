¿Por qué Putin acusa a Ucrania de replicar la ideología alemana que dio origen a la Segunda Guerra Mundial?

Cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el inicio de una “operación especial” para proteger las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk el pasado 24 de febrero, describió sus objetivos como “la desmilitarización y la desnazificación” de Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó más tarde que “desnazificar” significa que Rusia planea liberar a Ucrania de los neonazis, sus partidarios y su ideología.

Durante años, Rusia ha pedido a las naciones occidentales que investiguen los casos de abusos contra los derechos humanos, asesinatos y crímenes de guerra cometidos por grupos neonazis ucranianos tras el golpe de Estado de 2014. Moscú señala que muchos de estos casos fueron cometidos contra rusos o personas de habla rusa con total impunidad. Sin embargo, desde fuera de Rusia también se han expuesto casos de persecución a las voces contrarias a Moscú, la comunidad LGBTT+ y ahora se suman las aspiraciones panrrusas para recuperar su influencia en la Europa del Este, antes satélites soviéticos.

“Desde Occidente se liga a Vladímir Putin con el genocida que quiso dominar Europa en el siglo XX, sin embargo, es el presidente de Rusia el que quiere agarrar la bandera en contra de los nazis y su ideología, que según él, impera en ciertos círculos en Ucrania” — José Lebeña

¿Quién se parece más a los nazis? ¿Qué quiso decir Putin con la “desnazificación” de Ucrania y por qué es tan importante? Esto es lo que hoy tratamos de responder en nuestra cobertura del conflicto.

Aludiendo a este tema, Dmitry Belyaev, editor global de Metro World News,hace referencia a una supuesta portada de la revista Time que funde la imagen de la cara del presidente ruso con la de Adolf Hitler junto al título “El retorno de la historia”. Sin embargo, la creación de un diseñador gráfico quien quiso hacer algo que sumara a la conversación sobre la invasión de Ucrania no es una portada real. Varias figuras públicas ya hicieron la misma comparación, incluyendo el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya. “Hace más de 80 años, otro dictador intentó resolver el problema de otro pueblo. Fracasó y el mundo respondió de forma decidida y unida,” dijo.

“Llegar a la maldad de Adolf Hitler es muy complicado. Y es que el austriaco era una persona muy entusiasta, mientrasque Putin es frío y tranquilo. El líder ruso no se atrevería a apretar el botón nuclear pero si Hitler lo hubiese tenido, lo habría hecho” — Dmitry Belayev

Expertos difieren sobre el nazismo en Ucrania y Rusia

Unos dicen que, desde “Mi Lucha”, Hitler señala que hay que recuperar los territorios que han sido arrebatados injustamente a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. También mencionan la megalomanía, ganas de poder, ambición por controlar su país y la similitud en algunas formas de actuar.

Ataque Ruso para la desnazificación de Ucrania Putin ha mencionado que la invasión busca acabar con la ideología neonazi presente en algunos sectores ucranianos

Otros que la comparación no tiene sentido porque llegar a la maldad de Hitler es muy complicado. También que Hitler era entusiasta, mientras Putin es frío y tranquilo. Y que el líder ruso no se atrevería a apretar el botón nuclear pero si Hitler lo hubiese tenido, lo habría hecho.

De todas formas, según los expertos, Rusia no tiene los recursos para llevar adelante una guerra a escala global.

Mihail Neshevets, subeditor en jefe de Publimetro Moscú, señala que durante años, los ciudadanos ucranianos de habla rusa han sido discriminados, ¡y eso que son un 20% de la población! Se han cerrado escuelas rusas, se ha aprobado la ley sobre los pueblos indígenas de Ucrania —en la que no figuran los rusos— y se ha prohibido el uso de la lengua rusa en lugares públicos.

“Aunque Ucrania no es actualmente un estado nazi o fascista, la ideología nazi ha sido y está siendo impuesta en este país en los últimos años por sus autoridades oficiales. Un ejemplo: Ahora en el ejército ucraniano el saludo oficial es la frase: “¡Gloria a Ucrania!”. — Mihail Neshevets

Por qué desde Rusia se habla de nazismo en Ucrania, por Mihail Neshevets

Mucha gente se lo lo pregunta, pero para aclarar la respuesta hay que analizar la historia.

Aunque Ucrania no es actualmente un estado nazi o fascista, la ideología nazi ha sido y está siendo impuesta en este país en los últimos años por sus autoridades oficiales. Un ejemplo: Ahora en el ejército ucraniano el saludo OFICIAL es la frase: “¡Gloria a Ucrania!”. La respuesta es: “Gloria a los héroes”. Este saludo fue adoptado en el congreso de los nacionalistas ucranianos, que tuvo lugar en Cracovia, Polonia, ocupada por los fascistas alemanes, en la primavera de 1941. Este saludo se pronunciaba levantando la mano derecha, como hacían los alemanes. Los nacionalistas ucranianos, dirigidos por Stepan Bandera, no se limitaron a colaborar con los nazis en Alemania, sino que les sirvieron. Ya en Ucrania, cuando fue ocupada por las tropas alemanas, buscaron y mataron a los judíos que se escondían de los alemanes y ayudaron a destruir las unidades partisanas.

Tras el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, los que consideran héroes a bandera y a los acólitos del fascismo alemán dirigieron el Estado.

Pero no se trata sólo de símbolos y palabras. Durante años, los ciudadanos ucranianos de habla rusa han sido discriminados, ¡y eso que son un 20% de la población! Se han cerrado escuelas rusas, se ha aprobado la ley sobre los pueblos indígenas de Ucrania —en la que no figuran los rusos— y se ha prohibido el uso de la lengua rusa en lugares públicos.

Este fue en gran medida el motivo de la devolución de Crimea a Rusia y de la secesión de las provincias de Donetsk y Luhansk, donde la mayoría de la población habla ruso.

Los ucranianos no son todos nazis o fascistas. En mi opinión, no hay más nacionalistas en Ucrania que en cualquier otro país: un porcentaje pequeño. Pero son ellos los que ahora determinan la política de todo el Estado y convencen a todos los ciudadanos de que Rusia es el enemigo. Los nazis de Ucrania tienen sus propias formaciones armadas, que no están subordinadas al Estado. Son ellos los que ahora, según el Ministerio de Defensa ruso, ofrecen la resistencia más feroz.

Desnazificación, en un sentido amplio, implica la disolución o eliminación de las formaciones armadas nacionalistas, y la modificación o derogación de las leyes que discriminan a las personas que hablan ruso.

Pero, ¿cómo se puede lograr Rusia este objetivo? Apartando del poder a todos los que comparten la ideología del nazismo en Ucrania y derogando las leyes discriminatorias.

Se trata de una tarea muy difícil, ya que muchos años de propaganda nazi y anti-rusa han hecho que muchos ucranianos creen que una Ucrania libre tiene que ser simplemente el enemigo de Rusia.