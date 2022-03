Mujer interrumpe noticiero en Rusia para protestar por la guerra

Los medio de comunicación, son el espacio donde el público puede obtener conocimiento e información sobre los sucesos más relevantes de una ciudad o país. En ocasiones, las personas inconformes utilizan los mismos para expresar un mensaje y este pueda llegar a una gran audiencia. Tal cómo lo hizo una mujer e Rusia.

🇷🇺 | La chica que entró en el encuadre en la transmisión en vivo en Rusia con un cartel contra la guerra es Maria Ovsyannikova, una empleada del canal.



De acuerdo con los hechos, la mujer interrumpió el noticiero del canal Uno, de la televisión estatal rusa. En la grabación se puede ver a la conductora brindar información sobre una nota, cuando una de sus compañeras ingresó al foro con una pancarta para pedir que cese la guerra.

El equipo al ver lo que ocurría, pasó a una grabación y cerró de manera tajante el audio del estudio. Esta protesta se volvió viral por todo el mundo en cuestión de horas.

La pancarta que llevaba la joven tenía escrito el mensaje: “No a la guerra. Detengan la guerra. No te creas la propaganda. Aquí mienten”. Otro párrafo parece indicar “Rusos contra la guerra”. Además la manifestante gritó: “Detengan la guerra. No a la guerra”.

El suceso ocurrió este lunes en tierras rusas, mismas donde la mujer se encuentra detenida por realizar esta protesta durante la transmisión en vivo del noticiero donde la joven trabajaba.

Cabe destacar que la presentadora jamás realizó un gesto o prestó atención a la inconforme, todo el momento estuvo leyendo el teleprompter, objeto que se utiliza para leer las notas que se prepararon durante el día.

