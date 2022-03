En Colombia, una mujer es captada maltratando a un menor de edad en un kínder

A través de un video, captaron a una mujer maltratar y someter a un niño de tres años en las instalaciones de un kínder en el barrio Porto Alegre de Soacha, en Cundinamarca, Colombia.

El video muestra como la mujer tiene al menor sometido con sus brazos detrás de su espalda, amordazándolo con un pañuelo para evitar que siga vomitando. Entre lloros y gritos, el niiño intenta alejarse de la mujer, pero ella se lo impide; “Si te vomitas, te tomas tu vómito” fue una de las amenazas que recibió el menor.

“Silencio, no sea grosero, si te vomitas, te tomas tu vómito. Si estás gritando no me interesa. […] “Si usted se calla, yo lo escucho. Si usted grita, no lo escucho”

— se escucha en el video mientras el niño pedía ayuda