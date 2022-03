Policía es denunciado por someter y poner su rodilla en el cuello de una niña de 12 años

Funcionarios escolares en Kenosha, Wisconsin, publicaron imágenes de vigilancia que muestran a un oficial de policía fuera de servicio poniendo su rodilla en el cuello de una niña de 12 años para sujetarla en medio de una pelea a la hora del almuerzo.

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha publicó imágenes redactadas de la pelea del 4 de marzo el viernes. Muestra al oficial de Kenosha, Shawn Guetschow, interviniendo en la pelea y luego peleando con la niña, antes de caer al suelo y golpearse la cabeza contra una mesa.

El padre de la víctima solicitó que se presenten cargos penales contra Guetschow por utilizar un tipo de inmovilización prohibido pic.twitter.com/8rymBS8AYh — Andrés David Viloria Mora (@AndrsVilo1) March 20, 2022

Guetschow, que trabajaba como guardia de seguridad en la escuela, empuja la cabeza de la niña contra el suelo y usa su rodilla en su cuello durante aproximadamente medio minuto antes de esposarla y sacarla de la cafetería.

Jerrel Pérez, el padre de la niña, ha pedido cargos penales contra Guetschow por usar un tipo de restricción que fue prohibida para los agentes del orden público de Wisconsin el año pasado. Dijo que su hija está en terapia y está viendo a un neurólogo por sus lesiones.

El distrito escolar inicialmente colocó a Guetschow en licencia con paga. Renunció a su trabajo de seguridad de medio tiempo en la escuela el martes, informó el Milwaukee Journal Sentinel.

Video muestra a policía de Wisconsin inmovilizando a alumna https://t.co/K9DgXmDFV4 — AP Noticias (@AP_Noticias) March 20, 2022

En su carta de renuncia, Guetschow se quejó de que el distrito escolar no lo ha apoyado y que el incidente ha supuesto una gran carga para su familia. El distrito le dijo al periódico que no proporcionaría detalles adicionales y que no respondió a los mensajes dejados por The Associated Press el sábado.

El Departamento de Policía de Kenosah tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

