“¡Yo te entrego!”: Joven le hace creer a su mamá que lo busca la policía

Hacer bromas a seres queridos es un pasatiempo muy común en todos los países. En cada una de ellas, se realizan distintas sorpresas que ocasionan el nerviosismo de la víctima. Tal como lo vivió una madre ante la broma que realizó su hijo.

Duvan Novoa, es un usuario de TikTok que decidió sumarse a un reto viral de dicha plataforma; este consistía en realizarle una broma a su mamá para que creyera que su hijo era prófugo de la justicia .

El joven colocó una cámara oculta, tomó su celular y comenzó a grabar la reacción. Duvan llamó a su mamá para que viera las supuestas noticias; al observar el televisor, la madre se sorprendió de ver el rostro de su hijo.

“Las autoridades ofrecen una recompensa de tres a cinco millones de pesos por identificar al responsable del ataque”, mencionaba la conductora mientras aparecía la cara de Duvan.

La madre del joven tiró los platos que llevaba y comenzó a cuestionar al menor: “¿Qué pasó? (...) Yo eso no se lo he enseñado, si viene la policía yo no sé”, exclamaba con enojo la mujer.

Antes de finalizar el TikTok, la mujer mencionó que entregaría a su descendiente a las autoridades correspondientes. En la continuación de los hechos, la mujer seguía amenazando al joven de que lo entregaría.

La madre se acercó a la puerta para correr a Duvan, al abrirla su hijo menor estaba afuera, quien fue recibido con algunos golpes. Ante toda la presión generada por la broma, la mujer comenzó a llorar y se sentó en el sillón.

Sus hijos al darse cuenta de la impresión, optaron por revelar la verdad: “Mami es una broma”, mencionaba el creador de contenido, quien no dejaba de reírse.

Las dos reproducciones suman más de 16 millones de vistas y han juntado más de un millón de reacciones. Dentro de las grabaciones se pueden leer comentarios como: “A las mamás no les importa que le pase a uno, a ellas les importa qué va pensar la gente de ellas, de cómo nos criaron” o “Un aplauso para esa señora que si te entregaría aunque seas su hijo”.

Duvan Novoa Así reaccionó la madre del menor a la broma (captura de pantalla)

