Usuarios del AICM reportan hundimientos en la estructura de la T2

A través de un video en redes sociales, los internautas denunciaron la falta de mantenimiento en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mencionando que hay un hundimiento en la estructura de la misma.

Así el hundimiento en la T-2 del @AICM_mx ¡Qué desastre! Esto es, presidente @lopezobrador_ , lo que no le enseñan. pic.twitter.com/9G4VENIgN7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 19, 2022

Las imágenes muestran una parte de la estructura principal de la terminal aérea falta de mantenimiento, en seguida muestran las “maniobras” que hay llevado a cabo para que este hundimiento no sea visible, colocando una especie de láminas para que la separación de los cimientos.

Los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar dicha publicación que realizó el periodista Joaquín López-Doriga en su cuenta de Twitter, mencionando que existen distintos desperfectos, no solamente en la terminal 2, si no, en todo el AICM.

Esto es de hace unos dias en la terminal 1 zona llegada internacional pic.twitter.com/Cnx1xXM41V — A Pacheco (@PachecoAlex101) April 19, 2022

Además, muchos de ellos dejaron claro que el estado del Aeropuerto Internacional es deplorable, a pesar del recién estreno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que las condiciones de una terminal aérea tan concurrida como la que se encuentra en la CDMX, hace que brinde un servicio deficiente.

No es la primera vez que se reporta un hundimiento en el AICM

Tras el sismo de 2017, el AICM reportó peligro de hundimiento en su estructura, por lo que tendría que ser sometido a obras correctivas y de reforzamiento, ya que hay evidencia de hundimientos de entre 21 y 30 centímetros por año.

Según el Estudio de Reinversión de Daños Estructurales en la Terminal 1 y 2 del año 2019, uno de los motivos del hundimiento en la zona es la explotación de mantos acuíferos en el Valle de México.

Volcanes y aviones Habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México están en contra del rediseño del espacio aéreo por los altos niveles de ruido generados por aviones. Foto: Cuartoscuro (Victoria Valtierra)

Además, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centrogeo) mencionó que existen zonas en la Ciudad de México que se hundieron hasta 25 centímetros después del sismo de 7.1 del 19 de septiembre de 2017, teniendo un prometo 10 veces más que el promedio mensual.

