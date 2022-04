Sin piedad, hombres con palos dan brutal golpiza a perro en Tlalpan

Vecinos de Tlalpan denunciaron, mediante un video, el acto de violencia que sufrió un perro a manos de dos hombres que lo apalearon brutalmente en la zona de San Pedro Mártir en la alcaldía Tlalpan. Los hechos ocurrieron dentro de una tienda de conveniencia, sin que nadie ayudará al animal.

Usuarios en redes, afirmaron que la golpiza se debió a que el can presuntamente habría mordido a un niño con síndrome de down. No obstante, la cuenta de twitter: @TlalpanVecinos, comentó que el perro solo reaccionó a una agresión que hecha por el mismo infante.

Un niño con síndrome de down agredió al perro, por lo que reaccionó mordiéndolo, para nada justifica lo que hicieron estos sujetos. https://t.co/rV08qIGgo8 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 18, 2022

En la imágenes captadas por cámaras de seguridad de la tienda, se mostró al perro dentro del local, mientras era perseguido por dos hombres que lo apaleaban sin medida. En un primer momento, el perro intentó defenderse, mordiendo el palo de los sujetos, pero tras varios golpes el callejerito cayó al suelo inmovilizado, en presencia de otro sujeto que solo miraba la paliza propinada.

Vecinos de San Pedro Mártir, pidieron ayuda para identificar a los responsables y detallaron que, a pesar de la gravedad de los golpes, el perrito ya fue atendido por un veterinario y se encontraba estable. Además, aclararon que el peludito ya estaba en proceso de adopción.

