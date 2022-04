Una mujer encuentra a su esposo con su amante en el metro; terminan a golpes

En pleno metro, mujer encuentra a su esposo con su amante y desatan pelea Un video en redes sociales muestra el momento en que una mujer se percata que en el mismo vagón del metro viajaba su marido y su amante

¡Ay, el amor! Una de las cosas que muchos defienden hasta morir. Desde pensar que es lo que mueve al mundo -y no el asqueroso dinero- hasta pensar que es un motivo más para seguir adelante. Pero, ¿qué tan poderoso es el amor cuándo te lo encuentras con su amante mientras viajas en metro?

@niltonomarruizcha dos mujeres se hagarran a golpe en el tren eléctrico de lima hombre sube al tren,y sin darse cuenta se sienta al costado de su mujer con su amante triste realidad 😔😭 ♬ Dos Mujeres un Camino - Laura Leon

Esto le sucedió a una mujer en Lima, Perú mientras viajaba en el tren eléctrico. La involucrada se disponía a regresar a su hogar, cuando abordó el vagón del metro se percató que viajaba una pareja, ¿la peculiaridad? Que el hombre era su marido.

En seguida, la mujer inicia una pelea para pedir explicaciones y saber el por qué su pareja viajaba cariñosamente con otra mujer. El conflicto escaló a tanto, que la víctima de este suceso intentó arrebatarle al hombre su celular para saber quién era la amante. Entre jalones de pelo, arañazos y hasta una botella con agua, los demás usuarios que se encontraban en la escena, intentaron separarlas.

El video fue difundido en la cuenta de Tiktok de Nilton Omar, quién adornó la inusual pelea con la canción de “Dos mujeres, un camino” de Laura León. Las imágenes han cobrado gran popularidad entre los internautas.

¿Cuánto gastan los mexicanos en sus relaciones con amantes? FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM

Desde comentarios como “Si subiera mi esposo con la otra ni cuenta me daría, porque en el tren solo veo mi celular”, “Lo que me pierdo por no salir de casa”, los usuarios en las redes sociales no dudaron en difundir el video y comentar sus reacciones al respecto. Hasta ahora, el video acumula más de un millón de reproducciones.

Además, Nilton Omar subió un segundo video donde muestra el desenlace de la historia, pues al parecer, la mujer bajó del vagón para dejar a la pareja de amantes seguir con su trayecto, al percatarse de esto, el resto de la gente que se encontraba con ellos decidió darle sermón al hombre e incluso, según palabras de Nilton, lincharlo.

@niltonomarruizcha se dijo lo que se tenía que decir al infiel esa gente del tren quería lincharlo ♬ sonido original - JCarlitos.10

