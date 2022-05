Vuelve la tradicional Feria del Burro a Otumba

Otumba trae de regreso la tradicional Feria del Burro Otumba trae de vuelta la Feria del Burro 2022 luego de dos años sin actividad

Con los ya conocidos concursos de disfraces de burro, carreras, mejor rebuzno y muchas actividades más, volvió a Otumba la famosa Feria del Burro, luego de dos años sin actividades debido a la pandemia, por fin la gente pudo disfrutar de nuevo de esta celebración.

No te puedes perder: AMLO promete inauguración de Dos Bocas en julio tras visita por el Día del Trabajo

Este año los organizadores decidieron retomar la actividad pues la situación y riesgo de la pandemia se ha visto disminuida y no podían dejar pasar una edición más sin celebrar, pues desde 1965 año con año se ha realizado el festejo que atrae a miles de personas, no solo del Estado de México si no de más entidades del país.

Vive una #ExperienciaEdoméx en #Otumba #PuebloConEncanto y disfruta este fin de la Feria Nacional del Burro, así como de cada uno de sus sitios turísticos. Más detalles: https://t.co/yVagecwMho pic.twitter.com/zd9BMiFwhy — Subsecretaría de Turismo del Estado de México (@EdomexTurismo) April 29, 2022

En redes sociales los visitantes han compartido los mejores momentos de la feria que muestran el colorido y la diversión que se vive en Otumba. Además de la feria del burro también la organización celebrará la edición 57 de coronación de la reina de la feria así como una serie de conciertos que contaran con banda de la talla de La Sonora Dinamita e Intocable.

La feria tiene como intensión, no solo el celebrar en conjunto con todos lo habitantes, pues también se busca incentivar la economía local y la generación de empleos. Pero no es lo único, de igual forma es un gran aporte cultural y educativo pues incluso se ha montado un lugar especifico para conocer la historia de los burros, su importancia en la comunidad, además de generar conciencia para su protección.

LO MÁS VISTO EN PUBLIEMTRO TV: Callo de hacha cuestiona estado de Colosio en un zoom con regidores