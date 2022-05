AMLO promete inauguración de Dos Bocas en julio tras visita por el Día del Trabajo

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, por la conmemoración del Día del Trabajo y, en su encuentro con los trabajadores de la obra de su gobierno, prometió que su inauguración se llevará a cabo en el próximo mes de julio.

“Vamos a inaugurar el día 2 de julio, en dos meses, para que los adversarios no vayan a empezar a decir que todo va a ser faramalla, la ultima refinería que construyeron los neoliberales fue la de Salina Cruz hace 40 años”, aseguró.

En la visita a uno de los proyectos insignia de la administración obradorista, el mandatario mexicano estuvo acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien se adelantó al titular del Ejecutivo para dar una fecha sobre la conclusión de Dos Bocas.

“Decidimos festejar en Dos Bocas por lo que ustedes están haciendo y como un ejemplo de lo que hacen los trabajadores en México y en el mundo”, indicó.

Sobre los sexenios pasados y el destino del presupuesto en obra pública, AMLO señaló que la última refinería que se construyó en el país es la de Salina Cruz, Oaxaca, hace 40 años. Además, destacó el trabajo de los empleados de Dos Bocas, porque “son fundamentales en la construcción de esta obra que es un ejemplo a nivel mundial”.

El presidente López Obrador anunció que para operar la refinería solo se necesitarán alrededor de mil trabajadores, pero descartó la pérdida de empleos, pues habrá ofertas laborales para los empleados en otras obras de su administración, como el Tren Maya y el Tren Coatzacoalcos-Palenque.

“No hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda, donde está la clave, cuál es la formula, no permitir la robadera, y así el presupuesto rinde, alcanza. Si no hay corrupción, no hay lujos en el gobierno, hay ahorros”, indicó.

