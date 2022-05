Anaya califica como trampa la contratación de médicos cubanos; financiará a la dictadura asegura

Contratación de médicos cubanos financiará la dictadura asegura Ricardo Anaya

En su video semanal Ricardo Anaya criticó la propuesta del presidente López Obrador sobre la contratación de médicos cubanos para apoyar al sistema de salud del país, pues calificó este acto como una trampa pues aseguró que con esto solo se seguirá financiando la dictadura en Cuba.

Te recomendamos: AMLO ordena revisar nuevo programa de verificaciones vehiculares

“¿Ya te diste cuenta de la trampa con la que el gobierno está usando el dinero de tus impuestos para financiar una dictadura, un gobierno represor de otro país?”. — Ricardo Anaya

Anaya Cortés señaló que lo que más llama la atención es el alto costo que implicará la contratación del personal médico, pues por cada elemento se pagarán 140 mil pesos mensuales y se planea contar con 500 doctores.

¿Estás de acuerdo en que AMLO pague $140,000 al mes por cada médico cubano, cuando los nuestros ganan $20,000 y hay 50,000 sin trabajo?

¿Estás de acuerdo en meter a México en un conflicto con Estados Unidos para apoyar a tres dictadores: Maduro, Díaz-Canel y Ortega?



¡Yo tampoco! pic.twitter.com/idW2Y2f0ys — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 16, 2022

Pero apuntó que para él esto no tiene sentido alguno, pues en México hay poco más de 50 mil médicos sin empleo que cobran al rededor 20 mil pesos al mes lo costaría mucho menos que invertir en personal cubano.

No te puedes perder: ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro!

De igual forma afirmó que en las llamadas “misiones médicas cubanas” los recursos obtenidos no llegan a manos del personal de la salud, si no van a parar directamente a las arcas del gobierno de Cuba y con ello se continúa manteniendo la dictadura.

Por esa razón exigió al gobierno de México que desista de la idea de traer médicos cubanos al país, además pidió no entrar en disputas con Estados Unidos, esto luego de que el presidente López Obrador solicitara la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la próxima edición de la Cumbre de las Américas, donde AMLO advirtió que no asistiría si estas naciones no son invitadas.

Lo más visto en Publimetro TV: Entre largas filas, así se vivió el último día de McDonald’s en Rusia