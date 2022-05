Thor: Amor y Trueno el trailer oculta muchos mas Dioses del MCU

Los Dioses que oculta la nueva película de Thor: Amor y Trueno Gorr el Dios Carnicero va a tener un día de fiesta

¿Cuales son los Dioses que aparecerán en Thor: Amor y Trueno? Quizás más de lo que nos dimos cuenta, ya que un puñado de personajes clásicos de Marvel aparecen inmortalizados en el tráiler más reciente; es posible que no los hayas visto en un primer vistazo.

Apareciendo durante una escena que muestra a Jane Foster aprovechando el poder del rayo, varias entidades importantes de Marvel, la mayoría de las cuales aún no han hecho su debut en MCU, fueron vistas por usuarios en Reddit.

Una pausa rápida al tráiler cerca del final parece mostrar a Lady Death, Uatu El Vigilante, El Tribunal Viviente, Eón y Eternity como estatuas que rodean a Jane Foster. Actualmente se desconoce si estos son pequeños guiños para los fanáticos de los cómics o una pista de las payasadas asesinas de dioses de la próxima cuarta película de Thor.

Si está interesado en quiénes podrían ser todas estas figuras de aspecto importante, tenemos un resumen rápido a continuación:

Lady Death

Basada en la personificación de la muerte, Lady Death nació junto con el universo mismo.

Como un ser no corpóreo, no tiene una verdadera forma física, pero ha aparecido en todos los cómics, sobre todo para Thanos, quien se obsesionó con apaciguarla. Lady Death se le apareció por primera vez cuando era niño y se convirtió en su confidente... aunque algunos han especulado que el titán loco pudo haber estado viendo cosas. Sin embargo, su insaciable sed de sangre proviene del deseo de apaciguar a su amante, demostrando su amor y devoción al abrirse camino a través del universo.

Eso convierte a Lady Death en una fuerza a tener en cuenta, aunque aparentemente tendría que trabajar sin la ayuda de Thanos ahora que ha sido asesinado más de una vez en el MCU.

Eon

Eón es una entidad casi física que se cree que es responsable de numerosos fenómenos en la Tierra. Supervisa toda la vida en todo el universo, prestando especial atención a aquellos con un poder inmenso. Considera que los humanos tienen una importancia inmensa para el equilibrio cósmico del universo y cree que los humanos están destinados a convertirse en superseres en una “edad de oro” de la humanidad.

Nombrando un Protector del Universo, eligió al Capitán Marvel original para combatir la creciente amenaza de Thanos. Queda por ver cómo podría encajar en el MCU … pero con una estatua en su honor, al menos se ve bien para el Capitán Marvel.

Eternity

Otro ser creado junto con el universo, Eternity es bastante impresionante en lo que respecta a los dioses.

Es esencialmente la conciencia colectiva de todos los seres vivos en todo el universo. Él es todo, y todo es él. Como tal, tiene control sobre todos los seres vivos en todo el universo con la excepción de El Tribunal Viviente (más sobre eso a continuación).

A diferencia de Death, Eternity tiende a no tener un interés activo en los tratos del universo, sino que a menudo es el objetivo de los ataques de aquellos que desean ejercer su poder. Por lo general, esto no llega a mucho: Eternity es un ser de gran poder y es capaz de desviar ataques sin consideración. Pero hay ocasiones en las que necesita un poco de ayuda... No puedo evitar pensar que una pelea con Gorr el Dios Carnicero podría ser uno de esos momentos.

Uatu, El Vigilante

Uatu, El Vigilante recientemente hizo su debut en Marvel’s What if...? donde ayudó a los héroes más poderosos de la Tierra a superar la amenaza multiversal de Ultrón.

Sin embargo, generalmente se lo representa como una constante universal, sin cambios en las pruebas y tribulaciones del universo. Hace miles de millones de años, la raza extraterrestre conocida como Los Vigilantes decidió que era su deber ayudar a las razas menores... pero cuando todo salió mal, adoptaron un nuevo código que prohíbe que los Vigilantes interfieran.

Su tarea, en cambio, es simplemente observar y registrar las vidas de otras razas, pero como has visto en su reciente aparición en televisión, Uatu a veces se siente tentado a ayudar a la humanidad.

The Living Tribunal

Un ser todopoderoso, el Tribunal Viviente ha existido junto al multiverso por la eternidad. Incluso seres como la Death, Eternity y Eón están sujetos a la autoridad del Tribunal Viviente; como tal, es uno de los seres más poderosos del multiverso, sirviendo solo al Uno por encima de todo.

El Tribunal Viviente a menudo se representa como un humanoide de tres cabezas que juzga a los indignos, un ser imparcial que actúa solo en interés del universo. En un momento, el Tribunal Viviente iba a aparecer en Avengers: Infinity War, pero fue cortado, pero aparentemente hizo una pequeña aparición en el fondo de Doctor Strange 2.

Elenco de Thor: Love and Thunder

¿Cómo encajan estos seres divinos en Thor: Love and Thunder? Por el momento, eso es una incógnita. Pero según la sinopsis oficial de la película, parece que podrían estar en problemas.

“La película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de la paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr El Dios Carnicero (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses”.

“Para combatir la amenaza, Thor solicita la ayuda de la Reina ValKyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como el Poderoso Thor. Juntos, se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Dios Carnicero y detenerlo antes de que sea demasiado tarde”.

Queda por ver si los viejos dioses se enfrentarán o no a Gorr El Dios Carnicero. Pero parece que Thor y Jane van a estar muy ocupados.

Thor: Love and Thunder está protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson y Russel Crowe. Taika Waititi dirigió la película basada en un guión que coescribió con Jennifer Kaytin Robinson.

