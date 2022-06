¿Ya merito? Perrita le pide a su dueña dejar la fiesta e irse a dormir

Cuando convivimos con una mascota, en muchas ocasiones, los acostumbramos a nuestro estilo de vida. Eso incluye la hora de dormir, por lo que es difícil para ellos ir a descansar sin que nosotros estemos presentes. Esta misma situación es la que vivió un perrito cuando fue captado pidiendo a sus dueña dejar de tomar, para poder dormir juntos.

Te puede interesar: Juan Guaidó líder opositor venezolano sufre agresión en su gira nacional

La cuenta de Tiktok “nutricionistaeste” compartió el tierno momento en el que Molly una linda peludita, le pedía a su ama dejar la fiesta e irse a dormir acurrucadas. En el video se muestra la joven sentada frente a una mesa, mientras festejaba en compañía de más personas.

Lo que esta chica no esperaba era ver a Molly exigiendo, mediante pequeñas palmadas, terminar la celebración e irse a dormir directamente a su cama, pues el sillón, donde la can estaba acostada, ya no le convencía. Esto provocó la risa de los invitados que se vieron sorprendidos por la insistencia de Molly que, aunque con sus ojos expresaba mucho ternura, no pudo convencer a su humana para que accediera a sus peticiones y decidió permitirle disfrutar otro rato de la velada.

En comentarios, los usuarios se mostraron identificados con la situación y aseguraron que en muchas ocasiones los animales actúan como si fuesen niños, a los cuáles se les debe acostar en cierto punto de la fiesta, a pesar de que uno todavía este entretenido conviviendo. Otros más le solicitaron, en tono de broma, que esta situación no se volviera repetir pues habían quedado encantados con la amigable perrihija.

Lo mejor de Publimetro TV: Abuelito pide una pizza a domicilio para que alguien pueda ayudarle a sentarse