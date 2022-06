La burla, delincuente lanza peculiar amenaza: “...unos balazos en las patas para que te quedes tuerto”

Viral: Delincuente amenaza a su rival con extraña frase

Es común que entre delincuentes se manden videos en tono de amenaza para que sus contrincantes los vean previo a un enfrentamiento. No obstante, a veces, las supuestas agresiones terminan dando risa por las frases tan peculiares o las palabras tan raras que estas personas usan, como fue el caso de este personaje que al intentar asustar a uno de sus enemigos terminó confundiendo los ojos con las piernas.

“Con esta te voy a tirar unos balazos en las patas, hijo de perr*, para que quedes tuerto”

con esta frase el presunto asaltante residente de Ecatepec quería “asustar” a su némesis sin contar que sería el hazme reír al no tener sentido alguno lo que dijo.

A pesar de que pocos segundos antes una mujer, que acompañaba al delincuente, le pidió no mostrar su rostro; al joven no pareció interesarle y expresó su frase acompañado de varias caras de intimidación. Las cuales delataron que posiblemente no se había dado cuenta de error, pues continuó grabando su video con normalidad.

Varios usuarios se mostraron bastante sorprendidos por lo que ellos identificaron como “falta de ácido fólico” por la poca destreza mental que este sujeto demostró en sus palabras, algunos bromearon sobre que este muchacho se refería a los “ojos de pescado” que salen en los pies. Otros más, se quejaron de la dinámica de los supuestos rateros de mostrarse muy valientes, ante las redes sociales, hasta que son detenidos o asesinados.

