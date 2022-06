Gusi llega a México con su nuevo sencillo que te robará el corazón

Gusi promociona su sencillo “Te robaré” en México El cantautor colombiano colabora con Nacho en esta canción titulada "Te robaré"

En el mundo musical, Colombia es un referente para la salsa, cumbia, vallenato y reguetón. Pensar en el país sudamericano es una mezcla de sabor, ritmo y fiesta, algo que Gusi, sabe muy bien.

El cantautor colombiano visitó México para llevar a cabo una gira de medios y promocionar su más reciente sencillo “Te robaré”, una colaboración en la que participa el artista venezolano Nacho, donde juntos planean robar el corazón de todas y todos los mexicanos.

En una mezcla de tropi-pop -cómo denominó el artista colombiano- “Te robaré” es una canción que busca el amor de otra persona, y personificar el papel de ladrón a través de el ritmo caribeño característico de Gusi.

“Anoche tuve un sueño Que estoy loco por contarte Pero tú duermes tan bonita Que no quiero despertarte Y mientras tanto yo hago el café Pa’ que cuando te levantes Sepas que contigo soñé Y en mis sueños fui tu amante” — Fragmento de "Te robaré"

A pesar del reto que implica adentrarse ante un nuevo reto musical, el colombiano ha tenido la oportunidad de pisar tierra azteca con anterioridad para colaborar con gente como Franco de Vita.

Además, Gusi encuentra las semejanzas entre México y Colombia, haciendo que su ilusión por triunfar en nuestro país sea mayor, sin dejar de hacer los ritmos que lo caracterizan y entendiendo la importancia que el mercado musical exige.

Incluso, en su papel de producir su propia música, el cantautor entiende que las tendencias que se marcan en la actualidad, son importantes para abrirse puertas, pero también comprende lo vital que es no perder de vista lo que es fundamental a la hora de crear música.

Aquí te dejamos un poco de la entrevista:

Cuéntanos un poquito sobre tu sencillo “Te robaré”

G: “Te robaré” es una canción que lancé hace muy poco, que hago colaboración con mi amigo “Nacho”. Es una canción que escribí hace rato, queriendo contar una historia de amor, una canción dedicable, donde me robo el corazón de alguien, dónde quiero jugar ese papel de ladrón, de delincuente y todo esto vestido de afrobeat, de música caribe colombiana y por supuesto, cada quien dándole su aporte. Nacho como en su mundo más urbano y yo por mi lado, con mi colombianidad que me ha caracterizado desde hace ya muchos años. Es una letra de amor muy dedicarles como les dije recientemente y una canción muy bailable, así que vayan y vean el video.

¿Cómo nace la colaboración con Nacho?

G: Con Nacho tengo varios años de conocernos, siempre hemos tenido la idea de hacer algo juntos pero no concretábamos nada hasta el año pasado que tuvimos un proyecto en común donde coincidimos que fue “Masters en Parranda” y ahí fue donde hicimos un remake, en mi caso, de una canción que hice hace mucho tiempo que se llama “Dime” y él hizo otra canción que hace parte de ese mismo álbum. Ahí giramos un poco, dimos la vuelta por algunas ciudades, estuvimos en escenarios y camerinos; en esa convivencia le escribí y le dije: “hermano, tengo esta canción, se llama “Te robaré”, espero que te guste y me encantaría colaborar contigo. Ahí fue que se dieron las cosas y me dijo que sí en seguida. Fue coordinar nuestras agendas para grabar, hacer el videoclip y hoy es una realidad. Es un artista que admiro mucho, que siempre quise tener en mi grupo de artistas con los que quiero compartir.

En Colombia, el sencillo lleva varias semanas en lo más escuchado, ¿qué esperas que suceda con el sencillo en México?

G: Bueno, espero que el sencillo poco a poco vaya creciendo en México. Me gusta darle vida a las canciones, darle su espacio. En cada rincón se va desarrollando de una manera distinta, sé que en México va cayendo muy bien desde que la lanzamos y la mandamos por aquí. Ahí le estoy poniendo cara al proyecto en general y esta canción “Te robaré” entregándoselas directamente en la mano, sabiendo que es un proceso y que cada proceso tiene su tiempo contado y su destino definido, que “Te robaré” me abrirá muchas puertas y que poco a poco seguiré entrando en los corazones de los mexicanos.

Artistas como Franco de Vita y Carlos Vives te han dado una plataforma bien importante a nivel internacional, ¿qué esperas de tu carrera aquí en México?

G: En México se dio ese primer acercamiento con Franco de Vita, donde grabamos a canción “Ya lo había vivido”. Siento que en México pueden pasar muchas cosas porque tenemos muchísimas otras en común. La música mexicana se escucha muy bien en Colombia y muchos de los artistas que salen de Colombia también funcionan muy bien aquí, así que creo que parte de todo este proceso mío es poder vincular poco a poco con artistas que hay en esta región, que me encanta su música, la música regional. Me gusta los artistas que hacen pop, que hacen cumbia, los que hacen Vallenato arriba en Monterrey, es decir, hay una diversidad como la hay en Colombia. Creo que podemos compartir muchas cosas porque hay muchos códigos en común en cuanto a nuestra música. Es momento de irme acercando poco a poco a esos artistas y colaborar con algunos, pero también abrir en este álbum un aspecto un poco mayor y atreverme hacer canciones nuevas que ya están escritas, que ya están producidas, simplemente es llegar a hacer el acercamiento adecuado para poder compartir con alguno de mis colegas en México.

Sabemos que lo tropical y el reguetón es lo que está sonando, ¿cómo influye en tu música a la hora de componer en tu guitarra o directo en el estudio?

G: De lo que es tendencia en cuanto al pop y lo urbano, agarro siempre parte del ritmo, sobre todo. De la manera en la que se produce, sobre todo, pero también tengo debajo del brazo mi receta, mis ingredientes que son instrumentos percutivos, que para mi marcan de donde vengo; a veces un acordeón, que también hace parte de esa cultura colombiana muy marcada que ahora identifican el resto del mundo; la manera en la que se escriben, cómo se canta, cómo se hacen los versos, también va marcando una tendencia de donde vengo y hacia donde quiero llegar, muy vinculado con la realidad con el mundo comercial, con lo que va pasando con la música y estoy siempre a la vanguardia, de qué puedo proponer a raíz de esas tendencias que se van generando. También me encanta, porque también soy productos de mi propia música, estar en el estudio jugando a hacer la receta ideal para cada canción, es un momento bien bonito que vivo detrás de cámaras, de estar ahí en el estudio trabajando.

¿Quién es Gusi?

Andrés Acosta Jaramillo, mejor conocido como “Gusi” es un cantautor y productor colombiano, quién es conocido en Latinoamérica por la mezcla de ritmos como el vallenato, el pop y la cumbia.

Antes de su carrera como solista, su proyecto de agrupación llamado “Gusi & Beto” le abrió la puerta en el mercado musical colombiano, dándose a conocer por la particularidad de la mezcla de sonidos.

Al Son de mi corazón es su primer álbum como solitas. Con éxitos como “Eres”, “Tú tienes razón”, “Contigo”, el colombiano logró dos nominaciones al Latin Grammy en 2015 por Mejor Álbum Cumbia Vallenato y por su tema “Tú tienes razón” versión Bachata.

