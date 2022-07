“Son estrías, así se ven las mujeres reales”: la lucha del marketing sin retoques; Karen Goldberg

Quienes crecimos en los años 90, sabemos el efecto del retoque fotográfico en nuestras vidas. Muchas vivimos con los estereotipos de belleza que nos forzaba a sentirnos mal con nuestros cuerpos. Por lo tanto, era bien visto en mercadotecnia y en todas las revistas del planeta, difundir cuerpos que no eran reales, que posteriormente, derivó en muchos problemas alimenticios que se hicieron virales en esa década.

Alguna veces, la gente aprende con el ejemplo. Debido a esto, algunas marcas que se dieron cuenta del gran peso que estaban poniendo en las jovencitas al obligarlas a tener cuerpos de modelos, que el 90% de las veces eran producto de una computadora y del retoque digital. Además de que esta presión ejercida era inalcanzable, ya que ese cuerpo era imposible de replicar, pues era producto de la tecnología.

Aerie desde que inició en el mercado, como la “hermana pequeña” de American Eagle, se puso como misión el reconocer a los cuerpos de mujeres reales. Karen Goldberg, directora de marketing de la marca con 20 años de experiencia en el área, nos compartió lo gratificante, pero también retador que ha sido navegar en este mundo de la lencería y la moda. Ya que esta tienda propone una realidad nueva, que muestra un contraste de lo que antes se consideraba como un cuerpo bello.

“Nosotros somos la primer marca que no retoca imágenes desde el 2014 y aunque no lo creas es un reto trabajar con quien no retoca, te puedo decir que hay celebridades, influencers que si no las retocas deciden no trabajar contigo, sin embargo aerie es una marca que es muy leal a sus principios y sus valores, fue la primera marca que habló de “body positivity”

— Karen Goldberg