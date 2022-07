Usuario del Metro de la CDMX es captado bailando en las vías

Algunos usuarios del Metro de la Ciudad de México captaron a un hombre que se bajó a la vías de dicho transporte a bailar, el suceso ocurrió en la línea 2, en la estación de Bellas Artes, el pasado sábado 16 de julio.

Te podría interesar: Restaurante mexicano Quintonil se ubica como uno de los mejores del mundo

Muchos de los testigos grabaron el momento; sin embargo, el más popular es el video que circula en redes sociales y captó al sujeto que bailaba en una de las vías del Metro, sin importar que otro tren pasó a su lado.

¿QUÉ LE PASA? 😱



En redes sociales circula un video donde un joven se bajó a las vías del metro a bailar. Ocurrió en la estación de Bellas Artes.



El hombre estaba aparentemente en estado de ebriedad. pic.twitter.com/QwdMrOPUOb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 18, 2022

Después de esto, el sujeto subió al anden y un par de policías corrieron para evitar que volviera a hacerlo, pero también para ponerlo en custodia, ya que alterar las vías de algún transporte público es un delito en México.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto estaba en estado de ebriedad cuando realizó este acto, sin tomar en cuenta las consecuencias o el riesgo que corría al estar ahí abajo.

Finalmente las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo, han exhortado a los usuarios a no cometer estos actos, puesto que ponen en riesgo no solo su vida si no también la de otros usuarios.

Lo más popular en Publimetro TV: Ni Anahí se atrevió a tanto: Mujer hace su propia receta de chilaquiles