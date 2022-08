Si no nos ponemos como prioridad no lograremos lo que sigue: Adriana Azuara

Adriana Azuara es la primer mujer mexicana reconocida como Latinamerican Wellness Leader, Key Supporter para México del Global Wellness Day, representante de Wellness for Cáncer en Latam, reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios por la revista Expansión y quien recientemente fue homenajeada por Barbie, al elegirla como una de las 12 Roles Models , una campaña que busca inspirar a las siguientes generaciones de líderes femeninas.

“Barbie me hace un reconocimiento y me muestra como un ejemplo a seguir, confirmando que las mujeres reales podemos ser lo que queramos ser, es esta brecha de sueños, estoy cumpliendo mi sueño y puedo inspirar a las niñas a que ellas sean lo que quieran ser, no importa la grandeza de tus sueños, tu puedes seguirlos y cumplir con tu objetivo” — Adriana Azuara

Hasta hace poco, las personas dejaban en un último plano el cuidado personal, existen estudios que arrojan estos resultados donde las mujeres dejan su bienestar para cuidar de los demás en su entorno. De ahí la importancia que han tomado las campañas realizadas por ONU Mujeres sobre la distribución equitativa de los cuidados, que no recaigan solo en las mujeres por obligación o por cultura.

Adriana nos comparte que el bienestar debe ser prioridad para nosotros y no solo se reduce a lo que comes o hacer ejercicio, si no buscar las actividades que te hagan sentir mejor.

Para Adriana es importante dejar este mensaje, inspirar a las niñas a seguir sus sueños pero sobre todo a remarcar que las mujeres reales hoy son mujeres líderes en su nicho que están logrando sus objetivos personales y profesionales; sin dejar de largo las herramientas que nos reconecten con nuestro bienestar.

“El bienestar es multidimensional y tu poco a poco tienes que ir encontrando cuales son tus caminos” — Adriana Azuara

