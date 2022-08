Marmota roba cosecha y se la come frente a cámara de seguridad en EU

Marmota roba cosecha y se la come frente a cámara

El hombre afectado es un granjero llamado Jeff Permar, quien decidió cosechar sus propios alimentos en un huerto en su casa para tener sus alimentos a la mano.

Sin embargo, tiempo después comenzó a notar que sus verduras “se le desaparecían” o en algunos casos, amanecían mordisqueadas, por lo que decidió investigar qué estaba ocurriendo.

Te recomendamos: Así fue la pelea campal entre policías y vecinos de la GAM

“Noté que mi jardín estaba dañado y que no era una peste normal, era algo distinto. Tenía todo tipo de verduras y cada una estaba con mordidas, desaparecía. Estaban probando un poco de todo, busqué huellas que me ayudaran a identificar al ladrón, pero no dejaba rastro”, dijo el hombre.

El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta este miércoles con 2 millones de “Me Gusta”, casi 29 mil comentarios, más de 85 mil compartidas y 8.8 millones de reproducciones.

El clip también se ha mudado a otras plataformas teniendo un éxito muy similar al obtenido en TikTok. Por ejemplo, en Twitter, el video cuenta con 20.8 mil retuits, 155.7 mil “Me Gusta” y 3 millones de reproducciones.

No te pierdas: Los mejores momentos en la mesa se viven en familia

Después de intentar en vano, alejar a la marmota de su huerto, Jeff decidió mejor en lugar de luchar contra ella, convertirla en su mascota, a la que llamo “Chuck”.

Ahora, Chuck cuenta con su propio canal de YouTube “Chunk The Groundhog”, en el que Jeff publica diversos videos de las aventuras de su singular amigo.

Lo más visto en Publimetro TV: Con todo y gallos: Alex Marín logra reconquistar a Giselle Montes