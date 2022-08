Alcaldesa oaxaqueña denuncia haber sufrido discriminación y violencia de género

Alcaldesa de Chalcatongo de Hidalgo denuncia violencia de género

María de Lourdes Jiménez es la segunda mujer en ser alcaldesa en Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, a través de redes sociales se ha difundido un mensaje donde expresó la forma en la que ha sido discriminada, además de sufrir violencia de género por el cargo que actualmente ocupa.

Te puede interesar: Cimbra a CDMX caso de trabajador del Metro que murió en la estación Tacuba

La presidenta municipal denunció ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca sobre la violencia de género que ha sufrido por parte de hombres que tienen cargos políticos importantes.

Edil de Chalcatongo de Hidalgo, #Oaxaca; María de Lourdes Jiménez Liera, denuncia violencia política en su contra por parte de sus propios regidores. pic.twitter.com/1FC4BUlRkO — RedactoresMx (@RedactoresMx) August 23, 2022

Presuntamente las amenazas fueron emitidas por un regidor de Educación que se desempeña como contratista, ya que la alcaldesa le negó la asignación de 18 obras con el argumento de que deben ser para las personas de la localidad. Además de esto, expresó que ha sido cuestionada sobre su capacidad de gobernar a partir de su forma de vestir.

“Me da tristeza escuchar cómo me critican, me juzgan y han atentado hasta con mi propia vida. No es posible que en este tiempo cuando las mujeres podemos participar en la política, nos critiquen, juzguen y violen mis derechos como indígena. Lo que estoy viviendo es muy fuerte” añadió.

No te puedes perder: 25 productos imprescindibles para este Regreso a Clases en Claro Shop

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RPNS) del Instituto Nacional Electoral (INE), el estado que ejerce mayor violencia contra la mujer que cuentan con algún cargo político es Oaxaca.

Lo más popular en Publimetro TV: “Ni me agradecieron”: mesera rompe en llanto por no recibir propina