Arianny Tenorio señala que fue víctima de acoso por parte de un repartidor de aplicación en la CDMX

Novia de Luisito Comunica señala que fue víctima de acoso en la CDMX

A través de sus redes sociales, Arianny Tenorio denunció que sufrió acoso callejero por parte de un repartidor de aplicación en las calles de la Ciudad de México.

La modelo de alta costura utilizó su alta influencia en redes sociales para relatar los sucesos que ocurrieron mientras se dirigía a un restaurante.En poco más de tres minutos, narró como un hombre que iba en motociclista la tocó sin su consentimiento mientras caminaba por la banqueta. Relata, que en un principio pensó que los hechos eran porque el acosador le iba a robar su celular, sin embargo, la tocó sin su autorización.

“Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la maravillosa idea, iba en una moto, se sube a la banqueta, sigue manejando en la moto, yo volteo y pienso ‘Me va a robar’ y agarro mi teléfono fuerte, yo le tenía miedo a las motos porque te roban rápido, te quitan las cosas y se van, ahora no; ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas, el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía (dice) ‘Ah, que rico, que no se qué’ con esa voz”. dijo la modelo en su video

Además, Arianny relató que no es la primera vez que le ocurre un suceso así en la CDMX, pues hace cinco años sufrió una situación similar en la zona exclusiva del Metrobus.

“Yo estaba en el vagón de mujeres, el hombre se acerca, yo iba agarrada del tubo y (el) que se me pega, que se me pega y se me sigue pegando, una señora se da cuenta y me dice ‘Házte para acá’, pero el sujeto sigue de intenso y sigue a mis espaldas, el metrobús iba lleno” — mencionó

Para finalizar, la novia de Luisito Comunica lanzó un llamado a las autoridades para poder erradicar el acoso callejero que sufren las mujeres a diario. “Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas. Yo tengo derecho a salir, comerme un helado y sentirme segura.” Mencionó para concluir su video.

Ella es la novia de Luisito Comunica

Se trata de la modelo y estudiante de conducción de 27 años de edad, Arianny Tenorio. Arianny nació en Venezuela pero es nacionalizada mexicana.

Arianny Tenorio es estudiante del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). También es muy popular en Instagram donde cuenta con más cuatro millones de seguidores.

Arianny Tenorio y Luisito Comunica (@arianny.tenorio)

