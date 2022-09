Joven pelea con su novia, toma taxi en Puebla y acaba en Veracruz

Joven ebrio tomó taxi en Puebla, se duerme y acaba en Veracruz

En TikTok se volvió viral el caso de un joven que luego de pelear con su novia y ponerse ebrio, tomó un taxi de aplicación en Puebla y tras quedarse dormido terminó en el estado de Veracruz, toda la historia fue contada por el conductor del taxi que explicó lo sucedido.

Según la versión del conductor todo empezó cuando aceptó el viaje solicitado por nuestro amigo ebrio, pero al llegar al lugar no pudo iniciar el traslado porque el joven no se apuraba a abordar pues estaba discutiendo con su pareja y no se decidían a subir.

Luego de varios minutos y por la desesperación el conductor le preguntó si iban a viajar o no, por lo que en un tono prepotente el usuario le dijo que “sí, y que lo esperaba ya que por eso le estaba pagando”. Luego de unos instantes el joven volvió pero sin su pareja y pidió iniciar el viaje.

Luego de subir y aún tras haber sido tratado de mala manera por el joven, nuestro amable conductor volvió a preguntar al hombre si el destino marcado era el correcto pues la dirección apuntaba a un lugar en Veracruz. Y otra vez de forma grosera y por su alto nivel de embriagues el usuario le contestó “¿no sabes usar la tecnología?”.

Luego de varios minutos el ebrio se quedó dormido en el carro y cuando despertó se dio cuenta que no estaba ni cerca de su casa, espantado preguntó al chofer donde estaban y le suplicó que no le hiciera nada, pero el operador le recordó que le había preguntado horas antes acerca del destino y que él había confirmado la ruta.

Finalmente y aparte de la resaca con la que se encontraba el extraviado usuario, el karma le llegó al doble pues le pidió al conductor que si lo podía llevar de regreso a Puebla, pero el chofer se negó rotundamente y le dijo que el ya había cumplido con su viaje y ahora disfrutaría de la playa, por lo que debía encontrar la manera de volver. Pero eso no fue todo, pues se supo también que el pequeño descuido le costó a nuestro amigo pasado de copas cerca de 9 mil pesos.

