¿Qué dice el audio fake con el que intentan desprestigiar a AMLO?

Circula audio falso sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 de AMLO

Tras el hackeo cibernético que sufrió la Sedena el pasado viernes donde se reveló la condición medica del presidente, circula en redes sociales un audio falso donde Andrés Manuel López Obrador habla sobre su control de crisis en la pandemia de Covid-19 en México.

"No creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales ni tampoco los muertos". @lopezobrador_ en audio filtrado. pic.twitter.com/VwWJosu5sL — Emilio Gómez Islas (@egomezislas) October 4, 2022

En perfiles de distintas personalidades que se han declarado contra la 4T, como Rosario Guzmán -abogada- y Emilio Gómez Islas -CEO de ATV Latino-, se publicó un audio donde se escucha hablar al presidente de México sobre el número de muertes y saturación de hospitales en los picos de contagio por coronavirus en el país.

“Me hicieron llegar 956 millones de pesos. Vamos a tener mayoría en el Congreso para imponernos por la fuerza, para convencer, persuadir. No creas que me preocupa mucho la saturación de hospitales y de muertos. Ya no lo tomamos en cuenta. Pero era para esto, para que el tronco sea esto. Que siempre el tronco sea nuestro. Estoy hablando de miles de millones de pesos.” menciona la supuesta voz de AMLO

Te podría interesar: Vivobook 15, la computadora que te permitirá mostrar tu personalidad

Distintas personalidades salieron a defender la veracidad de esta audio, comentando que es falso. Incluso, hace unos meses tomó popularidad por el diálogo que se establece y las polémicas declaraciones del mandatario.

Jajaja qué poca vergüenza compartir algo que SABES sin lugar a duda que es falso. — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) October 5, 2022

El audio fue creado el pasado 16 de julio por Raúl Ruega, un ingeniero en audio de Cicuta Records que utilizó la plataforma de Tiktok para advertir a los usuarios la facilidad con la que se puede manipular la información con este tipo de contenido.

Tras la filtración de 6T de información por parte de ‘Guacamaya’, autor del hackeo a Sedena y a distintos gobiernos de América Latina, este audio volvió a cobrar popularidad.

Guacamaya: El grupo de hackers afirma que utilizan la piratería informática para denunciar la injusticia y la corrupción en defensa de los pueblos indígenas. Foto: Getty Images. (Patrick Lux/Getty Images)

Lo más visto en PublimetroTV: