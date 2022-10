Kiss Cam termina en tragedia; hombre pide matrimonio en partido de hockey y su novia huye

Mujer huye cuando su novio le propuso matrimonio en un partido de Hockey

Uno de los momentos más especiales para las relaciones en pareja es cuando se animan a dar el siguiente paso: el matrimonio. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de ellos no estaba preparado para seguir caminando?

Pues, un hombre sabe lo que es sufrir por amor, o al menos, es lo que experimentó cuando le pidió matrimonio a su novia y ella salió corriendo en pleno partido de los New York Islanders de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos en el Estadio UBS

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el joven se arrodilla frente a su novia con el anillo en mano. Mientras todo el público estaba expectante a la respuesta de la mujer, ella decide salir corriendo.

El hombre, quien no llevaba playera puesta pues tenía una leyenda pintada que decía: “Por favor, di que sí”. No fue suficiente para que su pareja saliera huyendo del lugar. El momento que marcó el partido de esa noche entre los New York Islanders y los Panthers ocurrió durante el medio tiempo, mientras se llevaba a cabo el famoso “Kiss Cam”.

Cuando el hombre se encontró solo en la grada con un “no” por respuesta, regreso a su lugar como si nada hubiera pasado y a terminar su vaso de cerveza. Sin duda, el amor duele, a veces, demasiado.

