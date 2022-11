Joven borracho muerde trompo de pastor y causa indignación en redes sociales

En Guanajuato, joven borracho muerde trompo de pastor y causa indignación en redes

Daniela Rosales denunció a través de redes sociales el momento en que un joven borracho mordió el trompo al pastor de su negocio “La Estación” sin autorización previa en Irapuato, Guanajuato.

En las imágenes se observa al joven caminar sigilosamente hasta llegar al trompo. En cuanto vio la oportunidad, no dudó ni un segundo y le dio la mordida.

En seguida, empezó su huída hacía el coche donde se encontraban sus amigos que estaban grabando, por una de las ventanas traseras, logró colarse al coche y dejar atrás a la persona que intentaba detenerla para que se hiciera cargo de la broma.

A través de redes sociales Daniela Rosales logró hacer la denuncia y externar el enojó que le causó la situación que pretendía ser una broma.

“Quiero comunicar algo que me sucedió el día lunes, algo de muy mal gusto que para muchos puede ser causa de burla, como saben tengo poco de abrir mi taquería, las cosas como todo inicio cuestan mucho, mucho, más allá de lo económico. Un grupo de chavos que por cierto iban tomando, se estacionaron frente al local y uno de ellos le mordió al trompo como se ve en el video. El coraje, miedo y la impotencia ellos no lo vieron y siguieron todavia burlandose, iban dos chavas y mas personas y ninguno de ellos tuvo la capacidad de pensar en lo que estaban haciendo. Y gracias porque ese día ya no pude vender la carne, por higiene y respeto a mi trabajo. Días después me hacen llegar los videos que estas personas subieron a Facebook y hasta tiktok sin pensar en las consecuencias, POCA VERGÜENZA, EDUCACIÓN Y RESPETO QUE TIENEN.”

La taquería “La estación” está ubicada entre Ejército Nacional y el bulevar Solidaridad en Irapuato. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 31 de octubre.

