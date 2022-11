“Qatar es de los países árabes que más respeta a las mujeres”: Nahima Choura

“Vayan con la mente abierta” es la recomendación de Nahima Choura quien ya estuvo dos veces en cobertura previa al mundial en el país árabe. La gastronomía, la arquitectura, los bordados son temas que la periodista recomienda disfrutar en Qatar además de asistir a los partidos de futbol.

Pero existe el enigma sobre la religión musulmana y sus restricciones hacia las mujeres, nuestra invitada es clara al respecto:

“Yo ya estuve allá y jamás me tapé el rostro, jamás me tapé el cabello, me vestía exactamente igual que como me visto en México, los días que había calorcito salía con mi short y mi saco o short y playera, no tuve ningún problema, al contrario”

— Nahima Choura