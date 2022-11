Mujer descubre que su esposo la engañaba con un hombre luego de 9 años de matrimonio

El hombre la había engañado durante todo sus años de casados

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que una tiktoker publicó un storytime de cómo fue que descubrió que su pareja la engañaba con un hombre tras 9 largos años de casados.

La usuaria @mariselaruizsinaloa contó que tenía una vida feliz con su pareja y que procreó dos hermosas hijas, una de 8 y otra de 6 años de edad.

“Ante la gente era un matrimonio envidiable, era el marido ejemplar, mis amigas y conocidas me decían lo afortunada que yo era al tenerlo a mi lado” comentó la mujer en el video.

Pero las cosas cambiaron cuando la mujer comenzó a notar que su marido dejó de tener consideraciones con ella y comenzó a mentir.

Sus sospechas aumentaron más cuando empezó a recibir advertencias de sus conocidos sobre su esposo.

“Me comenzó a mentir y dejó de tener atenciones para conmigo, mis conocidos me advirtieron sobre él pero yo no quería abrir los ojos, sin embargo ante su cambio para conmigo, decidí seguirlo y así disipar mis dudas y de una vez por todas enterarme si me era infiel” dijo la mujer.

La mujer relató que su cónyuge laboraba en un restaurante y tras dar el pretexto que llegaría tarde a su casa, la mujer decidió esperarlo fuera del lugar, sin embargo, nunca se imaginó que lo que descubriría no solo sería la infidelidad, pues también se enteró que a su pareja le gustaban los hombres.

“Una noche me dijo que llegaría tarde, entonces fui hasta el restaurante en el que trabaja y estuve afuera, ahí lo vi salir con uno de sus compañeros de trabajo, en ese momento pensé que iban a emborracharse o de fiesta y los seguí solo para verlo entrar a un motel, en ese momento pensé que estaban adentro esperando a que llegaran las mujeres, pero luego de un rato al no verlas llegar decidí entrar a la habitación, los encontré con las manos en la masa”

Ante esto, su esposo aceptó su infidelidad y terminaron divorciándose. La mujer tuvo que ir a muchas terapias para poder sanar y seguir con su vida.

“Sale con uno de los empleados hombre, yo dije, evidentemente se van a tomar, se van con unas viejas. Se los juro que jamás me pasó por la mente nada entre ellos”, comentó la mujer.

