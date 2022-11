Hijos descubren a su padre romper la dieta en el puesto de tacos y se vuelve viral

Hijos descubren a su padre rompiendo la dieta en el puesto de tacos

¿Alguna vez haz estado a dieta? Tener que cumplir con los requisitos y limitantes que un nutriólogo te pone para que tu salud mejore siempre tiene sus consecuencias: rebote o conseguir el peso y cuerpo ideal.

Incluso, hay veces que la tentación por romper la dieta es demasiado grande que terminas haciéndolo todas las noches en el puesto de tacos más cercano a tu casa, como le pasó a un hombre quién fue delatado por sus hijos mientras de gustaba este exquisito platillo.

Mitzy Ornelas se encargó de delatar a su papá con su mamá al descubrir que todas las noches se escapaba de su casa para acabar en el puesto de tacos comiendo unas cuantas órdenes, por lo que no dudaron subirlo a su perfil de Tiktok, volviendo su caso viral al instante.

Las imágenes muestras como Mitzy y su hermanito se encuentran caminando por la banqueta en la noche hasta que encuentran con un hombre con una silueta similar a la que sería la de su padre; su intuición no engañó a la joven, quien no dudó en empezar a grabar para tener pruebas suficientes ante su madre de que su padre no seguía la dieta.

“¿Cuánto me das por mi silencio?” — Dijo la joven a su padre para que él no fuera delatado

Un segundo video posteado por Mitzy muestra las pruebas de que su papá está haciendo lo posible por bajar de peso, aunque al final del mismo, se observa al hombre romper -otra vez- la dieta.

