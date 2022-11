Por salir a defender a AMLO, Patricia Armendáriz es abucheada en la FIL 2022

Una vez más, la diputada y empresaria, Patricia Armendárez, está bajo el ojo del huracán después de defender al presidente Andrés Manuel López Obrador en la Feria Internacional del Libro que se está llevando en Guadalajara.

Ya me llegó el vídeo de @PArmendarizMX peleándose con el público de la @FILGuadalajara . Dice que la prioridad de AMLO es la salud 🙄 pic.twitter.com/EN6aOy6nB6

Los hechos ocurren cuando la diputada se encontraba en el panel de “Retos en la política pública para impulsar los objetivos del Desarrollo Sostenible en México” junto con personalidades de la política como la diputada del PAN, Margarita Zavala, la senadora panista Xóchitl Gálvez y la diputada local del PRI, Soraya Pérez.

El panel se estaba desarrollando con normalidad hasta que le cedieron la palabra a la diputada de Morena para dar su opinión sobre el futuro de México, a lo que ella respondió con una postura a favor de AMLO, por lo que recibió los abucheos del público.

Incluso, Patricia Armendáriz compartió postura con sus compañeras panelistas, quienes mencionaron la preocupante situación sobre la polarización que se vive a nivel político en el país. La diputada agregó a su opinión que la gente debería de dejar a un lado el pensamiento de “los buenos y lo malos”.

Todo iba bien hasta que decidió mencionar al Presidente López Obrador, dejando claro que es una víctima de los medios fácticos, quiénes lo han arrinconado. Agregó que AMLO es el presidente “más liberal” que ha tenido México en su historia.

“Con todo respeto he venido a explicarles mi punto de vista y no de una manera política, si no, de una manera científica.”

— mencionó la diputada mientras era abucheada