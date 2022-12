¡A toda máquina! Captan a Santa Claus y su nuevo vehículo con muchos renos de fuerza en calles de Reino Unido

Video: Santa Claus repartiendo regalos a toda velocidad

El alegre y simpático hombre, realiza una de las labores más pesadas de todos los tiempos, y es el dar alegría a todo los niños del mundo repartiéndoles regalos en tan solo una noche, ¿Pero te has preguntado cómo es que lo hace tan rápido?

Por medio de Twitter, el usuario @Solocuriosos_1 compartió un video en el que se observa a nada más y nada menos que a Santa Claus preparándose para repartir regalos al ritmo de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey.

Trineo de alta velocidad pic.twitter.com/cKmmcDSTu1 — Solo para Curiosos (@Solocuriosos_1) December 5, 2022

El video de Papá Noel en su nuevo trineo lleno de color y con muchos renos de fuerza, causó sensación en Twitter. Los usuarios de la red mencionan que es un trabajo muy difícil, por lo cual se necesita un buen trineo para recorrer el mundo entero y asegurarse de que ningún niño se quede sin su regalo esta Navidad.

Y como era de esperarse, el video de Santa ha conquistado a todos los internautas, quienes no han dudado en expresar los buenos deseos al hombre en estas fechas.

Tras la publicación, el video ya suma más de 75 mil vistas y 4 mil likes en Twitter.

