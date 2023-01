La buena noticia es que este año va a estar más relajado que los dos anteriores: Rachel Itic

Rachel Itic es una autoridad reconocida en la Astrología Kabbalística, estudia en el centro de kabbalah desde hace más de 10 años. Además de crear y explicar las cartas natales a estudiantes, imparte de forma regular seminarios de astrología alrededor del mundo y dicta charlas de conexiones de la Luna Nueva en el Centro de Kabbalah.

Su experiencia en la Astrología Kabbalística le ha permitido aparecer en la televisión y la radio de México, y también colaborar con personajes importantes y celebridades. La astrología kabbalista se diferencia de la astrología tradicional.

Raquel comparte su opinión sobre la “era de acuario” esta era en donde se habla constantemente sobre el surgimiento de las mujeres y la toma de liderazgo de las mismas alrededor del mundo.

“Acuario es el cambio, acuario es la modernidad, es romper las viejas tradiciones que estaban muy caramelizadas, muy rígidas e ir hacia otro lugar, ir hacia el futuro y la verdad es que si no se toma a la mujer en igualdad que también acuario es igualdad, libertad, fraternidad, no hay un avance, no es que la mujer sea más o menos que el hombre y esto es muy importante, somos diferentes, cada uno de nosotros, tanto como los hombres tienen una misión y un trabajo, como la mujer tiene una misión y trabajo, uno no es mejor que el otro, uno no es más que el otro, en esta época donde saturno está en acuario se está dando esta parte de igualdad”

— Rachel Itic