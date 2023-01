Cuando una mujer está empoderada financieramente su familia también: Paulina Juaristi

Paulina Juaristi es originaria de Monterrey, México, apasionada en la construcción de marcas globales cuenta con más de 15 años de experiencia. Hoy se desempeña como directora de marca para NU México, orquestando a un equipo de profesionales de la comunicación que amalgaman una propuesta única y revolucionaria dentro del territorio de la publicidad y finanzas.

“En la última encuesta de inclusión financiera, se reveló que en México únicamente el 11% de las personas tienen acceso a una tarjeta de crédito y creemos que eso no es por falta de demanda si no por una falta de oferta, pues no todas las personas han tenido acceso a estos productos y las mujeres han sido una de las principales afectadas”

Paulina comparte que gran parte del problema que representa el que muchas personas en nuestro país no tengan acceso a estas opciones financieras es porque temen a los contratos leoninos y las letras chiquitas, una de sus especialidades es la comunicación y también una de sus metas es lograr que sea transparente y sencilla.

“Mucho es la falta de educación financiera, creo que algo que nos da mucho miedo son las letras chiquitas, los contratos que no entendemos, la complejidad y no poder apalancarnos de estos productos por no entender muy bien cómo funcionan o inclusive o no utilizarlos correctamente, esta es una de las grandes visiones de NU México, proveer estos productos de una manera muy clara”

— Paulina Juaristi