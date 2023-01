¡Antojan! Se viraliza ’beso’ entre dos perros Chihuahuas

Se viraliza ‘beso’ entre dos perros de Chihuahuas

¡Oh, el amor! Llega a todos lados y cuando menos lo esperes. De todos los colores, tamaños y formas, este sentimiento ha transformado a la humanidad completa pero, ¿qué pasa cuándo una sensación tan grande, también la experimentan los animales? ¿será verdad que los animales no sienten?

Aunque lo anterior es una incógnita que la ciencia no ha podido revelar con exactitud, los animales han demostrado que también son capaces de amar. Incluso, la cercanía que experimentamos con los perros y gatos, demuestran que el amor está en todos lados. Pero, ¿cómo se demuestran el amor los animales caseros?

Un video que se ha viralizado en Tiktok nos demostró cómo los perritos pueden amar e incluso, antojar al humano. Como los dos chihuahuas que captaron besándose mientras tomaban un descanso.

Las imágenes fueron posteadas por la cuenta de Tiktok de la agrupación “Daniel, me estás matando”, donde muestra como dos perritos se están besando, dejando claro que hay veces que “la profundidad” de las cosas no depende de la situación, si no de la persona.

Los internautas comentario la publicación con frases como: “Así nos besábamos y ahora solo me deja ver al cachorro los fines de semana”, “Lo más graciosos, es que uno de los perros besando con toda la emoción y el otro, preguntándose cuando acaba eso”, “Siempre espectador, nunca protagonista. Señor, también soy un hijo tuyo”.

Hasta ahora el video ha logrado más de 2.5 millones de vistas y le ha gustado a más de 176 mil personas.