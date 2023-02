Todas las trabajadoras del hogar no pueden estar sin derechos: Marcelina Bautista

Directora y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), el cual creó hace 22 años. Ha sido protagonista en la fundación de organizaciones e instrumentos de derechos de las personas trabajadoras del hogar como la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) creada en 1988, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH) el primer sindicato en el sector en México.

Marcelina es incansable, llegó a los 14 años a la ciudad de México con un sueño que con esfuerzo y tenacidad hizo realidad.

“Yo llegué aquí con una ilusión, el salir de mi pueblo e ir a una ciudad como la Ciudad de México, yo venía con ganas de seguir estudiando porque allá nada más había la primaria, quería regresar a mi pueblo con una carrera y entonces yo tenía sueños y ese sueño no podía quedarse ahí, al faltarme los estudios y al no tener el dinero para seguir estudiando pues me llevó a otra cosa y yo conocí a un grupo de obreros donde había algunas compañeras que eran trabajadoras del hogar”

— Marcelina Bautista