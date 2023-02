Captan a banda de motoladrones asaltar a mano armada en Tlalpan

En Tlalpan, captan a banda de motoladrones asaltar a mano armada

La noche del pasado 2 de febrero en la calle Cerrada del Convento en la colonia Santa Úrsula Xitla en la alcaldía de Tlalpan, un joven fue asaltado por cinco motoladrones mientras se dirigía a su hogar, quedando todo grabado por las cámaras de seguridad.

@RicardoBSalinas porfa dale difusión a esto, autoridades no contestan, sucedió el Cerrada del Convento Santa Ursula Xitla Tlalpan. Asalto a mano armada.



— Edd Robles (@Mreddamaro) February 8, 2023

Las imágenes que corresponden a las de una casa cercana al lugar de los hechos, muestran el momento en que el joven transeúnte va caminando por la acera de la calle de la colonia cuando dos motocicletas a alta velocidad lo asedian. En seguida, lo amenazan para que les entregara sus pertenencias.

El video que se obtuvo por el sistema de grabación de un par de cámaras de seguridad de un hogar cercano, nos brinda información respecto a lo ocurrido la noche del 2 de febrero, alrededor de las 11 de la noche; uno de los motoladrones fue el que se encargo de amenazar al joven con un arma de fuego, la cual, fue suficiente para que él no pusiera resistencia al asalto.

Tras apoderarse de las pertenencias del joven, la banda de motoladrones huye del lugar de los hechos, dejando a la víctima en el mismo lugar en el que se encontraba a la hora del asalto, sin sufrir ningún daño.

En menos de 20 segundos, la víctima perdió sus pertenencias de valor; distintas cuentas se han encargado de difundir los hechos para buscar justicia y que los criminales paguen por su crimen: hasta el momento, las autoridades no han comunicado nada respecto al caso o si los motoladrones han sido detenidos.

La reportera Ruth Barrios de ForoTv acudió al lugar de los hechos para conocer los protocolos que han tenido que tomar los vecinos para evitar los asaltos, donde mencionan que los patrullajes no han aumentado a pesar de que se ha viralizado el video del asalto; agregó que el verdadero problema no es la constancia del tránsito de las patrullas de la SSC, si no, el trabajo detrás para desmantelar a este tipo de bandas.