“De todos los investigadores en la ciencia que hay en el mundo el 33% son mujeres”: Angélica Sandoval

Covestro es uno de los principales fabricantes mundiales de materiales poliméricos de alta calidad y sus componentes. Con sus productos, procesos y métodos innovadores, la empresa contribuye a mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida en muchos ámbitos; la empresa suministra a clientes de todo el mundo en sectores clave como la movilidad, construcción y vivienda, así como en el ramo de la electricidad y la electrónica.

Angélica Sandoval es Directora de Comunicación Externa y Responsabilidad Social Empresarial, quien nos comparte las políticas en la organización para favorecer a las niñas y mujeres que quieren dedicarse a las carreras STEM

“En Covestro México somos alrededor de 26 o 27 % de mujeres y eso te da una idea de como la brecha de género es complicada y aquí tiene que ver sobre todo con el ámbito profesional, con la situación de que no muchas mujeres deciden estudiar carreras afines como ingeniería, matemáticas, ciencias incluyendo a la ingeniería química no hay tantas mujeres aún”

Una de las iniciativas de Covestro es el ‘G for G Day’ que ya lleva tres ediciones y en donde se han visto beneficiadas 325 niñas, a base de juegos en la planta de Ecatepec el 40% de las niñas que asistieron mostraron interés en la ciencia.

“Con ‘Green Light for Girls’ buscamos incentivar, volver a recordarles a las niñas que todo es posible, ese es la iniciativa de ‘G for G’ hacemos un día en el que las niñas son científicas por un día e invitamos a niñas de 11 a 15 años porque es precisamente en esta edad donde perdemos esta confianza y jugamos a ser científicas. Hay estudios que indican que a partir de los 11 años el nivel de confianza de las niñas empieza a bajar de un 75% a un 55% cuando cumplen 15 años”

También es importante trabajar en los temas de seguridad no solo dentro de la planta si no también hacia afuera, reforzar la seguridad emocional y personal, sobre todo cuando muchos de sus colaboradores viven cerca de la planta ubicada en Ecatepec, una zona muy golpeada en temas de feminicidio e inseguridad para la mujer.

Angélica nos comparte la importancia de crear estas iniciativas de mejora social pero que no solo se queden en la celebración de un día, si no que se vuelvan prácticas cotidianas y que se vivan día a día.

“El reto que hoy por hoy veo en el ámbito profesional en donde yo me encuentro, no es un tema de que no haya políticas, las hay, estamos poniendo esta conciencia, estamos poniendo estas metas como industria, queremos lograr algo porque sabemos que estamos flaqueando de algún lado, sin embargo, es hacer esta conciencia de poder autocuestionarnos ¿realmente estamos haciendo lo correcto?”

— Angélica Sandoval