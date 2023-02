Rescatan a gatito que quedó atrapado en su hogar luego de terremoto en Turquía

VIDEO: Rescatan a gatito atrapado luego de terremoto en Turquía

Sin duda alguna la tragedia que golpeó a Turquía y a Siria luego del potente terremoto de 7.8, ha sido uno de los más desastrosos de la historia además ha dejado mile de muertes como resultado, pero no solo las vidas humanas son contadas, si no las animales también, pues muchas mascotas perdieron la vida o quedaron atrapadas en los edificios, este fue el caso de un gatito que pudo ser rescatado gracias a la determinación de los cuerpos de emergencia que no dejaron a nadie solo y sin ayuda.

Las imágenes grabadas por los mismos rescatistas mostraron a un pequeño felino asomado en el balcón de la que fuera su casa, pues luego del sismo quedó en ruinas pero con él dentro, por lo que de inmediato decidieron hacer un plan de rescate e intervenir para sacarlo con vida.

Para hacerlo los hombres llegaron al domicilio con un enorme mazo para derribar la puerta pues esta no podría ser abierta al quedar afectada por los sismos, luego de varios golpes y lograr abrirla los hombres pudieron entrar para sacar al animal.

Visiblemente asustado y tratando de esconderse, el minino accedió a irse con los rescatistas quienes luego de darle unas caricias para que entrara en confianza procedieron a ponerlo en una transportadora para llevarlo a un centro de atención y darle las atenciones más específicas para estabilizarlo y posteriormente poder encontrarle un hogar.