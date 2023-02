Supuesta mujer sordomuda es expuesta en redes tras decir buenas tardes

VIDEO: Mujer sordomuda olvida que es muda y saluda a comerciante

La usuaria de TikTok Karena_9997 expuso en sus redes a una mujer que supuestamente era sordomuda luego de que la grabó hablando y respondiendo a un saludo que le hizo, las imágenes se volvieron rápidamente virales y dejaron en evidencia el fraude de la mujer.

El video mostró a la supuesta persona discapacitada entrar a un negocio para ofrecer sus dulces, por lo que fue recibida por la encargada con un “buenas tardes” y como es normal el saludo fue devuelto con otro “buenas tardes”.

Lo curioso fue que la estafadora luego de hablar le mostró un papel donde la supuesta enferma informaba que era sordomuda, y ofreció sus productos a lo que la comerciante le dijo que no quería comprar y enseguida la mujer tramposa se fue del lugar.

De inmediato cuando se retiró, la encargada del negocio junto a una compañera comenzaron a comentar lo sucedido y entre risas señalaron lo ocurrido con el fraude.