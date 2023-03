¡Atrapada! Alumno deja en evidencia a compañera de equipo en plena exposición

Alumno deja en evidencia a compañera de equipo en plena exposición

Todos aquellos que vivimos la época estudiantil hemos tenido vivencias que quedarán grabadas por el resto de nuestras vidas en nuestra memoria; amigos, fiestas, profesores. Todos tenemos anécdotas inolvidables.

Uno de los temas que siempre ha salido a la luz, es la poca o nula organización que algunos alumnos tienen para cumplir con sus pendientes. Unos tienen la suerte de poder burlas algunas normas de clase y lograr pasar la materia de ‘panzazo’.

En cambio, algunos otros alumnos dedican todas las horas que sean necesarias para cumplir con todos los deberes que se necesitan para que la calificación sea perfecta, pero ¿qué ocurriría cuando estos dos tipos de alumnos se juntan para hacer un trabajo en equipo?

Un alumno nos lo hizo saber mediante un video en Tiktok que ha cobrado gran popularidad. Mientras se encontraban exponiendo un tema en clase, el alumno agregó una peculiar dispositiva donde muestra y revela que su compañera no colaboró para ese trabajo.

Con la frase: " Mi compañera Dariana no hizo nada”, el joven dejó en evidencia a la joven, que intentó defenderse con un “no cierto […] estaba enferma” a lo que su compañero respondió con otra dispositiva donde muestra las pruebas que la compañera se encontraba de vacaciones en la playa.

Con comentarios como: “Evidenciaste”, “Por Dios, qué bueno es esto”, “Ah, qué satisfactorio”, los usuarios de Tiktok dejaron claro que la acción había dejado gran sensación a las personas que lo vieron, ya que estaban de acuerdo con la actitud que tomó Jonatan con su compañera.

¡Ya hay respuesta por parte de Dariana!

La joven que fue exhibida por no hacer su parte del trabajo en equipo utilizó su cuenta de Tiktok para dar su versión de los hechos. “Yo creí que Jonathan me iba a dar chance porque era mi amigo”, fue la frase que utilizó para confirmar que sí, no hizo nada para el trabajo que tenía.

Incluso, agregó que ella nuca autorizó que la grabaran y confirmó que sí estaba en la playa, así que “lo bailado nadie se lo quita”.