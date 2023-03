María Elena Ríos, saxofonista sobreviviente de ataque con ácido hoy inspira la #LeyMalena

#LeyMalena inspirada en María Elena Ríos sobreviviente de ataque ácido

La saxofonista María Elena Ríos , es una de las figuras más destacadas de la escena jazzística actual. Con una trayectoria de más de dos décadas, Malena se ha convertido en una referencia indiscutible en el mundo del saxofón y del jazz. En 2019 fue atacada por un hombre que lanzó ácido sobre ella, hoy sigue luchando por recibir justicia.

“Esto si es un borrado de la mujer (ataques con ácido), porque te borran primero de la existencia y si sobrevives te borran la identidad y la identidad es muy importante porque es nuestra carta de presentación, es la forma en cómo nos podemos sentir o incluir socialmente” — María Elena Ríos

El pasado 2 de marzo en Puebla se aprobó la iniciativa #LeyMalena, cuya finalidad es tipificar el delito como feminicidio, no son lesiones que se castiguen con 7 años, es un feminicidio en grado de tentativa y se pide la pena punitiva de 30 años, en el caso de Puebla son 40 años y reparar el daño a la víctima de manera integral.

“Se necesita hacer coadyuvancia por parte de las instituciones porque en el caso de las fiscalías en México, no tienen perspectiva, no se capacitan, tienden a revictimizar y a no garantizar los derechos fundamentales de una víctima” — María Elena Ríos

En enero las autoridades intentaron sacar de la cárcel a su agresor y gracias al trabajo de la activista y de las colectivas que levantan la voz ante la impunidad y el machismo que existe en las esferas de poder es que hasta el día de hoy el atacante sigue preso, pero aun sin sentencia.

“Yo todo el tiempo soy revictimizada por parte de mi agresor a través de terceras personas porque las campañas de odio e incitación a la violencia son “la saxofonista no tiene nada” como si mejorar la calidad de mi piel tuviera algo de malo, por qué, porque quiere el estado a la víctima perfecta la que no denuncia la que no dice nada y yo denuncio” — María Elena Ríos

Recientemente Alejandro Sanz invitó a Malena a tocar “Cuando nadie me ve” en su concierto en la ciudad de México, también, la Lotería Nacional emitió un billete de lotería con su imagen, visibilizar las injusticias es lo que puede hacer la diferencia.

“Es muy poderoso el mensaje que puedes dar a través del arte, “cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz es poderosa porque las autoridades hacen como que no me ven” — María Elena Ríos

Sigamos marchando, porque es lo único que podrá hacernos más fuertes, la unidad y el respaldo sorora de nuestra manada. 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.