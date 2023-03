¡Todo fue falso! Captan a Adrián Marcelo entrenando con Chessman

Video: Captan a Adrián Marcelo entrenando con Chessman de manera amigable

En redes sociales salió a la luz un video que confirma que el pleito entre Adrián Marcelo y el luchador Chessman fue una farsa ya que en dichas imágenes se les pudo ver entrenando juntos y de manera muy amigable , desenmascarando la versión que decía que ambos tenían un problema que incluso pudo llega a instancias legales.

En dichas imágenes se pudo ver a ambos protagonistas realizar ejercicios de calentamiento arriba del ring, todo mientras en la lejanía eran grabados por un curioso que no dejó pasar la oportunidad de desenmascarar a ambos tramposos.

El hombre que grabó el video al descubrir que ambos estaban juntos decidió asegurarse que se trataba de ellos para no dejar duda alguna, por lo que a lo lejos les gritó para ver su reacción y ver que harían, “arriba Chessman” fue el grito que dejó tanto al luchador como al conductor sorprendidos por que sabían que habían sido expuestos.

Adrián Marcelo entrenando su pelea con chessman 💔 Ni cuando me entere que la señorita Laura era actuado me dolió tanto pic.twitter.com/qxEOJhwkVn — Zarahoria (@Zara0290) March 20, 2023

Luego del grito Chessman de inmediato se giró para esconder su rostro, ya que no portaba su característico maquillaje rojo además que no quería ser grabado junto a su supuesto rival, en el caso de Adrián Marcelo al verse en la misma situación dejo de hacer sus ejercicios y también trato de esconderse para no ser reconocido pero ya era demasiado tarde.

Luego de volverse viral el video y quedar expuestos por su farsa, los usuarios comenzaron a especular qué es lo que venía ahora que involucrara a ambos protagonistas y todos especularon con una posible lucha en algún evento de la AAA, aunque esto no está confirmado ni se han pronunciado al respecto, de igual forma ambos hombres no se manifestaron ante la exposición de las imágenes y no han salido a dar una explicación del caso.