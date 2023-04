La lealtad no se compra; hombre en situación de calle rechaza oferta por su mascota

VIDEO: Hombre en situación de calle rechaza dinero por su mascota

El hombre que se dedica a la recolección de plásticos viaja a todos lados acompañado de su fiel perrita, la cual no se despega de él en ningún momento, por ello un hombre quiso poner a prueba esa lealtad intentando comprar a su animal.

Pero aunque se pensará que ante la falta de dinero en su vida, lo haría aceptar de inmediato; el hombre rechazó de forma contundente la oferta y en todo momento se negó a desprenderse de su compañera, pues para él simplemente su compañía no tenía precio.

“Mire yo le doy 10 dólares por el perrito, qué le parece…20 dólares por ese perrito…mire última oferta le doy 100 dólares” fueron la palabras de la persona que grabó el video, quien no logró convencer al hombre que ni por todo el dinero del mundo accedería.

Al preguntarle la razón del porque no lo vendía, el hombre respondió que no lo hacía porque lo amaba ya que la tuvo desde pequeña y la vio crecer.

“El dinero no me acompaña, el dinero viene y se va, por eso no la cambio ni la regalo, la plata no me cuida, la plata no me sigue, la plata no me cuida el triciclo; ella me cuida el triciclo” . Fueron las palabras del dueño de la perrita a la cual nombró “muñeca brava”.

El video se robó el corazón de varios internautas que aplaudieron la decisión del señor que siempre se mantuvo firme y fiel con su única acompañante, además recordando que muchos deberíamos de aprender de la actitud del hombre.