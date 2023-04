Mujer casi se desmaya al subirse a juego mecánico, su reacción se vuelve viral

Una verdadera joya de internet, en eso se convirtió el video de una mujer que sufrió lo máximo durante si experiencia arriba de un juego mecánico, el cual casi le provoca un infarto, aunque desde el inicio la mujer no quería estar en la atracción decidió subirse acompañados de mas familiares y se aventó todo el recorrido, dejando una reacción imperdible.

“Ay no Dios mío, me quiero bajar…ay ayúdame padre” fue lo primero que salió de la boca de la mujer que no podía aguantar el miedo que sintió al arrancar el juego, todo mientras sus acompañantes y los operadores no podían aguantar la risa.

El se volvió viral y generó muchos comentarios, muchos de ellos riendo por la reacción de la asustada mujer, aunque unos otros se preocuparon por ella; pues consideraron que llevar a una persona con miedo a esas actividades podría ser riesgoso, pues exponerlos a tal nivel de estrés podría conducir a alguna afectación de salud.

Afortunadamente en este caso no fue así, quedando todo en un susto para la mujer y muchas risas para los demás.