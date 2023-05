Empleada de supermercado acosa y persigue a clientes dentro de tienda, la acusan de discriminación

Empleada de supermercado es acusada de discriminación por acosar y perseguir a clientes en la tienda

El video de un presunto caso de discriminación se volvió viral en redes sociales luego de que el afectado hiciera público la manera en que fue tratado por una empleada de un supermercado en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual acosó y persiguió a ambas personas por toda la tienda para verificar que no cometieran algún acto ilícito.

Al percatarse de esto el afectado, quien es un boxeador, comenzó a grabar la actividad de la mujer esperando que solo fuera coincidencia, pero la señora no paraba ni un segundo de seguirlos por todas las instalaciones, fue hasta que las víctimas dieron un giro inesperado en uno de los pasillos y esquivaron a la mujer; quien de forma inmediata giró y fue tras ellos fue ahí que quedó más que claro que los seguía exclusivamente a ellos.

Tras esto comenzó una discusión donde las víctimas comenzaron a preguntar la razón por la cuál eran seguidos “¿Por qué nos viene siguiendo, oiga? Siempre nos vienen siguiendo, a mis hijos también siempre los andan acosando…quisiera saber cuál es la razón?” Le mencionó el afectado a la mujer.

Tras escuchar los reclamos, la empleada del supermercado intentó bloquear su rostro para evitar ser grabada, incluso de forma inmediata dos guardias de seguridad llegaron al lugar e intentaron intimidar a las víctimas, de igual forma la mujer quiso acusar al deportista de violencia por grabarla sin permiso a lo que él respondió que lo hacía para evidenciar el caso que ella ejercía en su contra.

En un momento de la grabación el hombre y sus hijos pidieron hablar con el gerente de la tienda, pero este nunca hizo acto de presencia, pero el acoso continuó por lo que uno de los guardias y la mujer intentaron detener la grabación acercándose al menor que traía el celular, esto encendió más los ánimos pues el padre les advirtió que no tocaran a su hijo por que si no si tendrían un problema serio.

“No me toques a mi hijo, porque si tú me tocas a mi hijo sí te metes en problemas” estas palabras dichas por el padre parecieron calmar un poco los ánimos ya que los empleados vieron que el señor no dudaría en defender a su familia, posteriormente se pudo ver que el acoso no se detuvo y continuaban siguiéndolos e incluso uno de los guardias se burló del caso al ver que lo grababan.

Finalmente el hombre realizó sus compras y salió de la tienda pero aseguró que el caso no quedaría ahí pues iba a realizar las acciones correspondiente por el caso. También al vitalizarse el video los usuarios le recomendaron acudir ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

De igual forma le pidieron levantar una queja ante la empresa responsable para que tomara cartas en el asunto, pero hasta el momento el corporativo ni algún responsable de dicha empresa se ha pronunciado al respecto.