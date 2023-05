¡No Hugo, no! Perro retrasa a su dueña para llegar al trabajo

Video: Perro le provoca un retraso en el trabajo a su dueña

El amor que las personas les demuestran a sus perros ha inundado las redes sociales, ya que muchos usuarios suelen compartir a sus peludos amigos haciendo todo tipo de acciones, desde ir a la escuela para perritos, demostrando el cariño hacia sus dueños o haciendo algunas tareas de la casa.

Sin embargo, en ocasiones suelen causar más dolores de cabeza que ternura, porque destruyeron algo, salieron corriendo hacia la calle o porque no te dejan llegar puntual al trabajo. Así lo mostró la usuaria de redes sociales @maggiezoeesly, la cual grabó un video donde se observa a su perro ir en el asiento trasero de su camioneta, mientras ella conducía.

En el video se escucha a su cuidadora regañar a su perro, de nombre Hugo, en un tono furioso, mientras el animal le mantenía la mirada fija. Sin embargo, por mucho que ella quisiera que su amigo la ayudara en su trabajo, hay lugares en los que aún no pueden asistir los animales de compañía.

La dueña tuvo, después de darle tremenda regañiza al lomito tuvo que regresar a su casa para dejarlo y poderse ir al trabajo, lo que ocasionó que la mujer se retrasara aún más. No obstante, eso no evitó que el video se volviera viral consiguiendo juntar casi seis millones de visualizaciones, al rededor de nueve mil reacciones y once mil comentarios.

A algunos de los usuarios les hizo gracia que la señora se retrasara por su perro Hugo, por lo que comentaron algunos dichos y chistes como: “a quien madruga Hugo lo ayuda”; “Hugo: Vámonos al jale ama….fierro pues”, entre otros, los cuales sirvieron de burla ante la situación.